Michael Saylor bir kez daha Bitcoin alım sinyali verdi - Son Dakika
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Kripto Para

Michael Saylor bir kez daha Bitcoin alım sinyali verdi

Michael Saylor bir kez daha Bitcoin alım sinyali verdi
26.05.2025 12:02
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Strategy'nin kurucusu Michael Saylor, şirket bilançolarındaki 21,8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazancı hatırlatarak kurumsal alımlara devam edeceklerini duyurdu. Analistler, artan talebin Bitcoin fiyatını uzun vadede destekleyeceğini vurguluyor.

Kurumsal Bitcoin yatırımlarıyla tanınan yazılım şirketi Strategy, dip seviyelerden alım sinyali vermeyi sürdürüyor. Şirketin kurucusu Michael Saylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir toplu alışa hazırlandıklarını ima etti. 21,8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş sermaye kazancı, stratejinin bugüne kadarki başarısını ortaya koyuyor.

Bitcoin'de Kurumsal Talep Hız Kesmeden Sürüyor

Kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy'nin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin'in 22 Mayıs'ta ulaştığı 112 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden geri çekilmesinin ardından yeni bir alım sinyali verdi. Şirketin Bitcoin yatırımlarından yüzde 54 kar ettiği ve 21,8 milyar doların üzerinde gerçekleşmemiş sermaye kazancı elde ettiği bildirildi.

Saylor, sosyal medya platformu X'teki 4,3 milyon takipçisine yazdığı mesajda "Bitcoin'i sadece kaybetmeyi göze alamayacağım parayla satın alıyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, piyasa uzmanları tarafından yeni bir alım sinyali olarak yorumlandı.

Strategy'nin en son 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiği 7 bin 390 BTC'lik alım, yaklaşık 765 milyon dolar değerinde. Bu alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlıkları 576 bin 230 BTC'ye ulaştı. Eğer Strategy 26 Mayıs'ta yeni bir alım gerçekleştirirse, bu şirketin art arda yedinci haftadır Bitcoin satın alması anlamına gelecek.

Strategy, sürekli olarak büyük miktarlarda Bitcoin biriktirerek ve diğer şirketleri de Bitcoin hazine planına geçmeye teşvik ederek Bitcoin ile özdeşleşmiş durumda. Bu durum, kurumsal oyunculardan dijital varlığa sürekli bir talep yaratıyor ve BTC fiyatının desteklenmesine yardımcı oluyor.

Şirketin Bitcoin stratejisi, geleneksel kurumsal yatırım yaklaşımlarından önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Çoğu şirket sermayeyi üretim süreçlerini yenilemek veya operasyonel maliyetler için kullanırken, Strategy kreditörlerden ve hisse sahiplerinden toplanan değer kaybeden fiat parayı, bilançosu için hızla değer kazanan bir varlık satın almak için kullanıyor.

Piyasa analisti Jeff Walton, Financial Times'a verdiği demeçte Strategy'nin artan Bitcoin stoku sayesinde 10 trilyon dolarlık bir şirket haline gelebileceğini ve dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını alabileceğini öne sürdü.

"Strategy, gezegendeki en iyi varlıktan ve en temiz teminattan diğer tüm şirketlerden kat kat fazla tutuyor" diyen Walton, çoğu şirketin yüz milyonlarca dolar sermaye toplamakta zorlandığını, ancak Strategy'nin iki aydan kısa sürede milyarlarca dolar toplayabildiğini vurguladı.

Michael Saylor daha önce Bitcoin fiyatının önümüzdeki on yıllarda Bitcoin başına milyonlarca dolara ulaşacağını öngörmüş ve arz sınırlı varlığın, hiçbir arz sınırı olmayan tüm fiat para birimlerine karşı asimetrik bir yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu savunmuştu.

Ancak Bitcoin kısa vadede 150 bin dolar seviyesine ulaşmakta zorlanıyor. Saylor, durgun fiyat hareketini yatırımcıların erken kar realizasyonu yapmasına ve uzun vadeli inançtan yoksun olarak BTC'den çıkış yapmasına bağladı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Michael Saylor bir kez daha Bitcoin alım sinyali verdi - Son Dakika

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