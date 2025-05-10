Michael Saylor Bitcoin fiyatının neden yükselemediğini açıkladı

Kripto para dünyasının tanınan yüzlerinden Michael Saylor, Bitcoin fiyatındaki hareketleri değerlendirdi. Saylor, piyasada yaşanan rotasyonun, uzun vadeli ve kısa vadeli yatırımcılar arasındaki net olarak gösterdiğini belirtti.

Saylor: Piyasada Yatırımcı Profili Değişiyor

Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.000 dolara ulaşmasının ardından yaşanan düşüş, farklı yatırımcı profillerinin stratejilerini açıkça gösteriyor. Saylor, yaptığı değerlendirmede, "ekonomik olarak ilgilenmeyen tarafların" varlıktan çıkarken yeni bir yatırımcı grubunun giriş yaptığını ifade etti.

Strategy kurucusu, birçok Bitcoin'in hükümetlerin ve avukatların kontrolünde kaldığını, bu grupların ise "10 yıllık yatırımcı zihniyetine" sahip olmadığını söyledi. Bu kesimlerin, Bitcoin fiyatı yükselmeye başladığında likidite elde etmek için satış yaptıklarını belirten Saylor, bu durumun piyasada bir dönüşüme işaret ettiğini düşünüyor.

Bitcoin, 8 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife teklifinin ardından 1 Şubat'tan bu yana ilk kez 100.000 dolar seviyesini aştı. Bu yükseliş, Strategy'nin Bitcoin yatırımlarının değerini ortalama alım fiyatının yüzde 50,27 üzerine çıkardı. Şirket şu anda yaklaşık 57,23 milyar dolar değerinde 555.450 Bitcoin'e sahip.

Saylor, aynı zamanda ABD hükümetinin Bitcoin'e yaklaşımındaki değişime de dikkat çekti. Trump'ın 7 Mart'ta Stratejik Bitcoin Rezervi için imzaladığı yürütme emrinin ardından, kabine üyelerinin kripto para konusundaki hevesli tutumunun kendisini şaşırttığını belirten Saylor, "ABD'nin son altı ayda Bitcoin'i bu kadar radikal bir şekilde benimsemesine şaşırdım." dedi.

Farside verilerine göre, son beş işlem gününde spot Bitcoin ETF'leri 564,7 milyon dolarlık giriş kaydetti, bu da kurumsal alıcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.