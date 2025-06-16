Michael Saylor Pakistan'ın kripto para danışmanı oluyor - Son Dakika
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Kripto Para

Michael Saylor Pakistan'ın kripto para danışmanı oluyor

Michael Saylor Pakistan\'ın kripto para danışmanı oluyor
16.06.2025 12:59
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Strategy kurucusu Michael Saylor, Pakistan'ın Bitcoin rezervi oluşturma hedefinde danışman olarak görev alacağını açıkladı. Saylor, Pakistan Maliye Bakanı ile yaptığı görüşmede ülkenin kripto para politikalarını desteklediğini belirtti. 582.000 Bitcoin varlığına sahip Strategy şirketinin deneyimi Pakistan'a rehberlik edecek. Bu iş birliği gelişmekte olan ülkeler arasında örnek teşkil edecek.

Pakistan'ın kripto para alanındaki hamleleri uluslararası dikkat çekmeye devam ediyor. Ülke, geçen ay kurduğu kripto otoritesinin ardından şimdi de sektörün en deneyimli isimlerinden biri olan Michael Saylor'ı danışman kadrosuna katıyor. Strategy şirketinin 582.000 Bitcoin varlığını yöneten Saylor'ın deneyimi, Pakistan'ın dijital varlık politikalarının şekillenmesinde kritik rol oynayacak.

Pakistan Bitcoin Rezervi için Strategy Liderinden Destek Alıyor

Michael Saylor, Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ve ülkenin Blockchain devlet bakanı Bilal Bin Saqib ile pazar günü gerçekleştirdiği görüşmede ülkenin kripto hedeflerini değerlendirdi. Saylor, Pakistan'ın yetenekli insanlara sahip olduğunu ve birçok kişinin ülkeyle iş yaptığını vurgulayarak entelektüel liderlik örneği olabileceğini belirtti.

Strategy şirketi halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin varlığına sahip olup Bitbo verilerine göre 61 milyar doların üzerinde değerde 582.000 BTC bulunduruyor. Şirket Bitcoin alımlarını finanse etmek için milyarlarca dolarlık borç ve hisse senedi satarak 2020 ortasından bu yana hisse fiyatında yüzde 3.000'in üzerinde artış kaydetti.

Saylor, Aurangzeb ve Saqib'e piyasaların kendisine milyarlarca dolar verdiğini çünkü güven duyduklarını belirterek en önemli şeyin liderlik ve entelektüel liderlik olduğunu dile getirdi. "Eğer dünya size güvenirse ve sözlerinizi duyarsa, sermaye ve yetenek Pakistan'a akacaktır." dedi.

Pakistan'ın kripto paraların geliştirilmesi ve benimsenmesinde Küresel Güney'e liderlik etmeyi hedeflediğini açıklayan Aurangzeb, ülkenin Web3 ve Bitcoin'e hazır gelişmekte olan bir pazar olarak konumlanmasını istediğini belirtti.

Haziran başında hükümet destekli Pakistan Crypto Council sunduğu taslak yasal çerçeve için Maliye Bakanlığı onay sürecini hızlandırmayı kabul etti. Mart ayında kurulan konseyin CEO'su olarak atanan Saqib aynı zamanda Başkan Donald Trump ve ailesiyle bağlantılı kripto platformu World Liberty Financial'ın danışmanı olarak görev yapıyor.

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Son Dakika Kripto Para Michael Saylor Pakistan'ın kripto para danışmanı oluyor - Son Dakika

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