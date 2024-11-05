Michigan emeklilik fonundan milyonlarca dolarlık Ethereum yatırımı

Kripto Para

Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarındaki varlığı güçleniyor. Michigan Eyaleti Emeklilik Sistemi'nin Grayscale Ethereum Trust'ta (ETHE) edindiği 460.000 hisselik pozisyon, VanEck'in kıdemli analisti Matthew Sigel'e göre fonun en büyük beş yatırımcısından biri olmasını sağladı.

İlk Emeklilik Fonu Yatırımı Ethereum'a Geldi

Michigan Emeklilik Sistemi Grayscale Ethereum Mini Trust ETF'den (ETH) de 460.000 hisse satın aldı. Bu yatırımın değeri yaklaşık 1,1 milyon dolar seviyesinde.

ABD'deki eyalet ve emeklilik fonlarının kripto sektörüne olan ilgisi artmaya devam ediyor. Wisconsin Eyaleti Yatırım Kurulu'nun BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'inde 100 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor. Florida'nın baş mali sorumlusu ise eyaletin yaklaşık 800 milyon dolarlık kripto ile ilişkili yatırımları olduğunu açıkladı.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, Michigan'ın Ethereum ETF'lerine Bitcoin ETF'lerinden daha fazla yatırım yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Londra merkezli Nickel Digital'in araştırması, dijital varlık sahiplerinin yüzde 74'ünün pozisyonlarını artırmayı planladığını ortaya koydu.