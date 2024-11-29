Microsoft Bitcoin yatırımında yeni sayfa açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Microsoft Bitcoin yatırımında yeni sayfa açmaya hazırlanıyor

Microsoft Bitcoin yatırımında yeni sayfa açmaya hazırlanıyor

Teknoloji devi Microsoft'un Bitcoin yatırımını hissedar oylamasına sunma kararı, kurumsal kripto adaptasyonunda yeni bir dönemin işaretlerini veriyor. MicroStrategy'nin 37 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) varlığıyla elde ettiği başarı, özellikle küçük ölçekli şirketler için örnek oluşturuyor.

29.11.2024 11:41
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Kurumsal şirketlerin Bitcoin stratejileri giderek daha fazla ilgi görüyor. MicroStrategy'nin öncülüğünü yaptığı bu hareket, artık Microsoft gibi teknoloji devlerinin de radarına girdi. Bernstein analistleri, Bitcoin hazine stratejisinin özellikle fazla nakdi olan ve temel işleri zayıflayan küçük ölçekli şirketler için daha uygun olabileceğini vurguluyor.

Microsoft Yönetim Kurulu Bitcoin Alma Kararını Değerlendiriyor

İş zekası şirketi MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisi kurumsal dünyada yankı uyandırıyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'in geleneksel S&P endeksine kıyasla daha güçlü bir sermaye varlığı olduğunu savunuyor.

Microsoft'un yıllık toplantısında ele alınacak Bitcoin yatırım değerlendirmesi, piyasalarda heyecan yarattı. Saylor'ın Microsoft CEO'su Satya Nadella ile özel görüşme talebi reddedilse de yönetim kuruluna üç dakikalık bir sunum yapılacak.

Bernstein analistleri, yüksek ölçekli teknoloji şirketlerinin temel işlerinin baskınlığı nedeniyle Bitcoin'in stratejilerinde önemsiz bir rol oynayacağını öngörüyor. Metaplanet ve Semler Scientific gibi daha küçük şirketler ise Bitcoin biriktirmeye başladı. Video paylaşım platformu Rumble da 20 milyon dolara kadar Bitcoin alımı planlıyor.

All-Star Charts kripto analisti Louis Sykes, büyük ölçekli şirketlerden toptan benimseme yerine ölçülü ve stratejik bir keşif süreci bekliyor.

Michael Saylor, Kripto Para, Microsoft, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Microsoft Bitcoin yatırımında yeni sayfa açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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