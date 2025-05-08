Microsoft destekli Blockchain ağı kullanıma açıldı - Son Dakika
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Kripto Para

Microsoft destekli Blockchain ağı kullanıma açıldı

Microsoft destekli Blockchain ağı kullanıma açıldı

Microsoft tarafından desteklenen Blockchain projesi Space and Time, sıfır-bilgi kanıtları (ZK) ile güvenli veri altyapısı sunan ana ağını resmen başlattı. MakeInfinite Labs tarafından geliştirilen platform, akıllı sözleşmelerin geçmiş, zincirler arası ve zincir dışı verilere güvenli erişimini sağlıyor. Platform için SXT token 8 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.

08.05.2025 17:17
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Blockchain dünyasında veri güvenliği her zaman önemli bir sorun oldu. Space and Time projesi, Microsoft gibi büyük teknoloji devlerinin desteğiyle bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor. Proof of SQL adı verilen teknoloji sayesinde, akıllı sözleşmeler saniyenin altında sürelerde kriptografik kanıtlarla veri sorgulayabilecek.

Space and Time SXT Token Lansmanı İçin Geri Sayım Başladı

Space and Time'ın resmen başlattığı ana ağı, geliştiricilere Ethereum gibi büyük Blockchain ağlarından toplanan verileri sorgulama imkanı sunuyor. Bu sistem, önceki çözümlerin aksine güvenlik riskleri oluşturmadan veri erişimi sağlıyor.

Space and Time kurucu ortağı Scott Dykstra, platforma olan ilginin şimdiden büyük olduğunu belirtiyor. Chainlink, Sui ve ZKsync gibi kripto dünyasındaki önemli projeler halihazırda Space and Time ile entegrasyon sağladı.

Projenin yerel tokenı SXT'in de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Space and Time ana ağı açık erişimli yapıda çalışacak ve topluluk üyeleri ağa doğrulayıcı veya delegeli stake edenler olarak katılabilecek.

Platform şimdiden dört kıtada 30'dan fazla doğrulayıcı ile test ağında faaliyet gösteriyordu. Space and Time Labs, 2022'de Microsoft liderliğinde stratejik bir yatırım turu gerçekleştirmiş ve 2024'te de A Serisi yatırım turunu tamamlamıştı.

Şirket ayrıca Blitzar ve Chainlink DeFi Yield Index gibi kripto alanındaki diğer önemli projelere de katkıda bulunuyor.

Kripto Para, Blockchain, Microsoft, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Microsoft destekli Blockchain ağı kullanıma açıldı - Son Dakika

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