MicroStrategy 3 milyar dolarlık Bitcoin hamlesini tamamladı

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Bitcoin alım politikası ile dikkat çeken MicroStrategy, başlangıçta 1,75 milyar dolar olarak planlanan tahvil ihracını yoğun talep nedeniyle 2,6 milyar dolara yükseltti. Şirket ilk alıcılara 400 milyon dolarlık ek alım opsiyonu tanıdı.

Kurumsal Bitcoin Alımlarında Yeni Rekor

MicroStrategy'nin yatırım stratejisi piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Şirket, ortalama 49.874 dolar seviyesinden satın aldığı Bitcoin'ler için toplam 16,5 milyar dolar harcadı.

Yatırım performansı açısından dikkat çekici sonuçlar elde eden şirketin hisseleri, bu yıl içinde yüzde 500'e yakın artış gösterdi. Bu rakam, Bitcoin'in yüzde 110 ve S&P 500'ün yüzde 25'lik getirilerinin oldukça üzerinde yer aldı.

Kendisini "dünyanın ilk ve en büyük Bitcoin hazine şirketi" olarak konumlandıran MicroStrategy, daha fazla Bitcoin satın almak için borç ve hisse senedi ihraçları yoluyla 42 milyar dolar toplamayı planladığını açıkladı.