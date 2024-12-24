MicroStrategy Bitcoin alımları için sermaye yapısını değiştiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

MicroStrategy Bitcoin alımları için sermaye yapısını değiştiriyor

MicroStrategy Bitcoin alımları için sermaye yapısını değiştiriyor

Yazılım geliştirme şirketi ve en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy, Bitcoin stratejisini güçlendirmek için tarihi bir adım attı. Şirket, A Sınıfı adi hisselerini 330 milyondan 10,33 milyara çıkarmayı ve üç yıllık 42 milyar dolarlık sermaye planını devreye almayı hedefliyor.

24.12.2024 14:59
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MicroStrategy'nin stratejik hamlesi kripto para piyasalarında yankı uyandırdı. Şirketin "21/21" olarak adlandırdığı üç yıllık plan, 21 milyar dolar öz sermaye ve 21 milyar dolar sabit getirili araçlardan oluşuyor. Bu gelişme, kurumsal Bitcoin yatırımlarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

21/21 Planı ile Sermaye Yapısı Güçleniyor

MicroStrategy'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 14A vekâlet beyanında, şirketin hisse yapısında köklü değişiklikler hedeflendiği ortaya çıktı. İmtiyazlı hisselerin de 5 milyondan 1,005 milyara yükseltilmesi öneriliyor.

Michael Saylor liderliğindeki şirket, son Bitcoin alımıyla birlikte 444.262 BTC'ye ulaşan portföyünü daha da büyütmeyi hedefliyor. Yaklaşık 561 milyon dolarlık son alım, Bitcoin başına ortalama 106.662 dolar fiyatla gerçekleştirildi.

Şirket yönetimi, yeni sermaye yapısının Bitcoin alımlarını destekleyeceğini ve şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Hissedarların önerileri oylayacağı özel toplantının 2025'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MicroStrategy ayrıca Brian Brooks, Jane Dietze ve Gregg Winiarski'yi ekleyerek yönetim kurulu üye sayısını altıdan dokuza yükseltti. Brooks'un 2021'de Binance CEO'luğu deneyimi ve Dietze'nin Galaxy Digital yönetim kurulu üyeliği, şirketin kripto para sektöründeki uzmanlığını güçlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MicroStrategy Bitcoin alımları için sermaye yapısını değiştiriyor - Son Dakika

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