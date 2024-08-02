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Kripto Para

MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam ediyor

MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam ediyor

MicroStrategy, bu çeyrekte toplamda 805,2 milyon dolarlık bir yatırımla 12.222 Bitcoin daha ekleyerek kripto varlık portföyünü genişletti. Şirket, Bitcoin başına ortalama 36.821 dolar maliyetle toplamda 226.500 Bitcoin'e ulaşarak dikkat çekici bir finansal strateji sergiliyor.

02.08.2024 09:38
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Teknoloji devi MicroStrategy, kripto para piyasasındaki etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, ikinci çeyrekte 805,2 milyon dolar değerinde 12.222 Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlığını 226.500'e çıkardı. Bu hamlenin yanı sıra MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarının performansını ölçmek için "BTC Getirisi" adında yeni bir kritik performans göstergesi tanıttı.

MicroStrategy Bitcoin Piyasasında Yeni Standartlar Belirliyor

Teknoloji devi MicroStrategy, kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ikinci çeyrek boyunca toplam 805,2 milyon dolar değerinde 12.222 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu hamleyle birlikte, 31 Temmuz itibarıyla şirketin elindeki toplam Bitcoin sayısı 226.500'e ulaştı. Bu rakam, yaklaşık 8,3 milyar dolarlık bir değere tekabül ediyor ve Bitcoin başına ortalama maliyetin 36.821 dolar olduğunu gösteriyor.

MicroStrategy'nin asıl dikkat çeken hamlesi, "BTC Getirisi" adını verdiği yeni bir kritik performans göstergesini (KPI) tanıtması oldu. Bu yenilikçi metrik, şirketin Bitcoin varlıklarının seyreltilmiş hisse senetlerine göre oransal değişimini ölçüyor. Yılbaşından bu yana yüzde 12,2'lik bir getiri sağlayan bu gösterge için şirket, önümüzdeki üç yıl içinde yıllık yüzde 4 ile yüzde 8 arasında bir hedef belirledi.

Şirket yetkilileri, bu yeni KPI'nın hissedarların Bitcoin alım stratejisinin performansını daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını vurguladı. Bu yeni hamleyle birlikte, şirketin Bitcoin alımlarını hisse senedi ihraç ederek finanse etme kararının değerlendirilmesinde yatırımcılara yol göstermesi bekleniyor.

MicroStrategy CEO'su Phong Le, hem Bitcoin'in geleceğine hem de şirketin bulut tabanlı iş zekası ve yapay zeka yazılımlarının benimsenmesine dair olumlu görüşlerini paylaştı. Le ayrıca, yakın zamanda düzenlenen Bitcoin 2024 Konferansı'nda kripto para biriminin siyasi ve kurumsal desteğinin arttığına dikkat çekti.

Şirketin finansal tablosuna bakıldığında, geçen yıla kıyasla yüzde 7'lik bir düşüşle 111,40 milyon dolar gelir elde edildiği ve hisse başına 5,74 dolar zarar açıklandığı görülüyor. Bu sonuçlar, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Buna ek olarak, işletme giderleri bir önceki yıla göre yüzde 134 artarak 280,8 milyon dolara yükseldi. Bu artışın temel sebebi, dijital varlıklar üzerindeki değer düşüklüğü zararları olarak gösterildi.

MicroStrategy, önümüzdeki günlerde de dikkat çekici hamleler yapmaya hazırlanıyor. 7 Ağustos'ta 10'a 1 oranında bir hisse senedi bölünmesi gerçekleştireceğini duyuran şirket, ayrıca 2 milyar dolarlık yeni bir piyasada hisse senedi arz programı için kayıt beyanında bulunacağını açıkladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, MicroStrategy hisseleri borsada yüzde 6'lık bir düşüşle 1.511,81 dolardan kapanış yaptı. Ancak şirket hisselerinin yıl içindeki toplam artışı yüzde 120 seviyesinde bulunuyor.

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Son Dakika Kripto Para MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika

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