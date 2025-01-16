MicroStrategy Bitcoin stratejisine güç katıyor - Son Dakika
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Kripto Para

MicroStrategy Bitcoin stratejisine güç katıyor

MicroStrategy Bitcoin stratejisine güç katıyor

Kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy, 2025'in ilk çeyreğinde 2 milyar dolarlık süresiz imtiyazlı hisse senedi ihraç edeceğini duyurdu. Şirket kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor, bu hamleyle yatırımcılara Bitcoin'in 1.5 katı getiri ve volatilite sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu strateji, şirketin 42 milyar dolarlık "21/21" planının önemli bir aşamasını oluşturuyor.

16.01.2025 14:25
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MicroStrategy'nin süresiz imtiyazlı hisse senedi ihracı, şirketin Bitcoin yatırım stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. A Sınıfı adi hisse senetlerine göre öncelikli olacak bu finansal araç, yatırımcılara Bitcoin'e kaldıraçlı maruz kalma imkanı sunarken, sabit temettü ödemeleriyle de dikkat çekiyor.

MicroStrategy Yatırımcılara Bitcoin Getirisinin 1.5 Katını Vadediyor

MicroStrategy'nin bu yeni finansman hamlesi ilerleme kaydediyor. Benchmark'ın düzenlediği Orlando'daki yatırımcı toplantısında konuşan Michael Saylor, yatırım planının detaylarını paylaştı.

Şirketin süresiz imtiyazlı hisse senedi ihracı, Bitcoin yatırım stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu finansal araç, vade tarihi veya zorunlu itfa takvimi olmaksızın süresiz temettü ödeme özelliğiyle öne çıkıyor.

Benchmark hisse senedi analisti Mark Palmer'ın değerlendirmesine göre bu menkul kıymetler yatırımcılara benzersiz bir öneri sunuyor. Şirket, Bitcoin ve sermaye piyasalarının dinamiklerini yakından takip ediyor.

MicroStrategy geçtiğimiz hafta varlıklarına 2.530 Bitcoin daha ekledi. Şirket şu anda 40 milyar doların üzerinde değere sahip 450.000 Bitcoin portföyünde tutuyor.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MicroStrategy Bitcoin stratejisine güç katıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MicroStrategy Bitcoin stratejisine güç katıyor - Son Dakika
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