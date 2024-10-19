MicroStrategy Bitcoin varlıklarıyla piyasayı alt üst ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

MicroStrategy Bitcoin varlıklarıyla piyasayı alt üst ediyor

MicroStrategy Bitcoin varlıklarıyla piyasayı alt üst ediyor

MicroStrategy (MSTR) hisseleri, Bitcoin varlıklarına kıyasla 2,3 kat prim yaparak dikkat çekiyor. Benchmark analisti Mark Palmer, bu durumu 'akıllı kaldıraç' olarak nitelendirirken, şirketin BTC verimini vurguluyor. Palmer, MSTR için tavsiyesini koruyarak hedef fiyatı 245 dolara yükseltti.

19.10.2024 10:17
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Kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy'nin hisse değeri, sahip olduğu Bitcoin'lerin değerini aşarak tartışmalara yol açıyor. Şirketin düşük maliyetli borç ve hisse seyreltme stratejisi, hisse başına Bitcoin varlıklarını artırırken, bu 'çarkıfelek' etkisi MicroStrategy'yi diğer Bitcoin yatırım araçlarından ayırıyor.

Kripto Piyasasında Yeni Dönem MicroStrategy ile Başlıyor

MicroStrategy'nin Bitcoin (BTC) yatırım stratejisi, finans dünyasında büyük ilgi topluyor. Şirket, düşük maliyetli borç ve hisse senedi ihracı yoluyla Bitcoin alımlarını sürekli çoğaltıyor. Bu yaklaşım, hisse başına Bitcoin miktarını yükselterek benzersiz bir yatırım modeli oluşturuyor.

Benchmark analisti Mark Palmer, MicroStrategy'nin bu stratejisini 'akıllı kaldıraç' olarak nitelendiriyor. Palmer'a göre şirket ABD sermaye piyasaları ile Bitcoin arasındaki fiyat farkından faydalanıyor. Bu durum, MicroStrategy hisselerinin Bitcoin varlıklarına göre önemli bir prim yapmasına neden oluyor.

MicroStrategy'nin Bitcoin yaklaşımı, kripto para yatırımcıları arasında tartışmalara neden oluyor. Bazı yatırımcılar, şirketin hisse değerinin Bitcoin varlıklarıyla daha yakından uyumlu olması gerektiğini savunuyor. Diğerleri ise MicroStrategy'nin bu yenilikçi yaklaşımını destekliyor.

Şirketin performansı, bu tartışmalara rağmen etkileyici görünüyor. MicroStrategy'nin yeni oluşturduğu BTC verimi metriği, Bitcoin varlıklarının hisse sayısına göre büyümesini ölçüyor. Şirket, yılbaşından bu yana yüzde 17,8'lik bir verim elde ederek önceki yılları geride bıraktı.

Mark Palmer, MicroStrategy'nin hisse fiyatının son dört yılda yüzde 1.600 arttığını belirtiyor. Bu artış, Bitcoin getirisini 3,8 kat, S&P 500 ve Nasdaq'ın getirilerini ise sırasıyla 22 kat ve 24 kat aşmış durumda.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MicroStrategy Bitcoin varlıklarıyla piyasayı alt üst ediyor - Son Dakika

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