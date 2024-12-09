MicroStrategy Bitcoin yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

Kripto Para

MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisi şirketin hisse değerini yılbaşından bu yana yüzde 480 artırdı. Finans çevrelerini etkileyen bu başarı, şirketin beş hafta üst üste sürdürdüğü Bitcoin alımlarıyla güçlendi.

MicroStrategy'nin Bitcoin Portföyü 25 Milyar Dolara Dayandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, alımların şirket hisselerinin satışından elde edilen gelirlerle finanse edildiği belirtildi. MicroStrategy, 2-8 Aralık tarihleri arasında 5.418.449 adet hisse senedi satışından yaklaşık 2,13 milyar dolar net gelir elde etti.

Yapılan son alımlarla birlikte şirketin Bitcoin portföyünün ortalama maliyeti coin başına 60.324 dolar olarak hesaplandı. Son işlemlerde token başına yaklaşık 98.783 dolar ödenen Bitcoin alımları, şirketin toplam kripto para yatırımını 25,6 milyar dolara taşıdı.

Bu gelişme, Bitcoin'in son beş haftada gösterdiği yüzde 40'lık değer artışıyla aynı döneme denk geldi. MicroStrategy hisse senetleri (MSTR) ise aynı dönemde yüzde 20 değer kazandı. Şirketin kurumsal Bitcoin stratejisi, finans dünyasında farklı görüşlere neden olurken yatırımcıların ilgisini toplamaya devam ediyor.