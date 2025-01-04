MicroStrategy daha fazla Bitcoin alımı için düğmeye bastı

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MicroStrategy, lider kripto para birimi Bitcoin'e olan yatırımını genişletmeyi planlayarak, 2 milyar dolar değerinde sürekli imtiyazlı hisse senedi ihraç etmeye hazırlanıyor. Şirket, piyasa koşullarına bağlı olarak bu arzı gerçekleştirme ya da iptal etme hakkını saklı tutarken, bu hamle, şirketin yatırım stratejilerini ve piyasaya olan güvenini yansıtıyor.

MicroStrategy Yeniden Harekete Geçti: Milyarlarca Dolarlık Bitcoin Yatırımı Kapıda

İş zekası çözümleri sunan MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarını genişletmek amacıyla 2 milyar dolar değerinde sürekli imtiyazlı hisse senedi ihracı planladığını duyurdu. Şirket yönetimi, piyasa koşullarının uygun olmaması durumunda ihraçtan vazgeçme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

"21/21" stratejisini sürdüren ve kurumsal düzeyde en büyük Bitcoin yatırımcısı konumundaki MicroStrategy, kısa bir süre önce yaptığı açıklamasında sürekli imtiyazlı hisselerin farklı yöntemlerle sağlanabileceğini açıkladı. Bu yöntemler arasında A sınıfı adi hisselerin dönüştürülmesi, nakit temettü ödemeleri ve hisse itfası bulunuyor.

Planlanan yeni ihraç, şirketin daha önce açıkladığı 21 milyar dolarlık öz sermaye ve sabit gelirli araç toplama hedefinden bağımsız olarak gerçekleştirilecek. Bu çeyrekte tamamlanması öngörülen ihraç, şirketin bilançosunu güçlendirmeyi ve Bitcoin alımlarını artırmayı hedefliyor.

Bitcoin Treasuries verilerine göre MicroStrategy'nin elinde bulunan Bitcoin sayısı 446.400'e ulaştı. Bu miktar, güncel piyasa değeriyle 43,9 milyar dolara tekabül ediyor. Şirket, 2024'te gerçekleştirdiği 257.250 Bitcoin alımını ortalama 62.500 dolar seviyesinden yaptı ve bu yatırımdan yüzde 57,2 getiri elde etti.

Michael Saylor'un önderliğindeki Bitcoin yatırım stratejisi, şirket hisselerine de olumlu yansıdı. MicroStrategy hisseleri 3 Ocak'ta yüzde 13,2 yükselerek 339,6 dolar seviyesine ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 438'lik değer artışı kaydetti. Ancak imtiyazlı hisse senedi ihracı planının duyurulmasının ardından hisselerde yüzde 0,19'luk sınırlı bir gerileme gözlendi. Bununla birlikte imtiyazlı hisse senedi sahipleri, olası bir iflas veya tasfiye durumunda A sınıfı adi hisse sahiplerine göre öncelikli haklara sahip olacak.