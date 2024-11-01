MicroStrategy dev Bitcoin hamlesiyle piyasaları şaşırttı

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Kripto para sektörünün en büyük kurumsal yatırımcılarından MicroStrategy, Bitcoin stratejisinde cesur bir adım atıyor. Şirket, mevcut Bitcoin varlığını 2025 sonuna kadar 412.220 BTC'ye çıkarmayı hedefliyor.

MicroStrategy'den Ses Getirecek Hamle

MicroStrategy'nin yeni stratejisi, öz sermaye ve sabit gelirli ihraçlardan eşit oranda oluşacak. Benchmark analisti Mark Palmer, şirketin premium hisse değerlemesini benzersiz birleştirme stratejisine bağlıyor.

Two Prime Digital Assets CEO'su Alexander Blume, yapının her büyüklükteki yatırım için makul olduğunu belirtiyor. Şirketin çeyrek satış rakamı 116 milyon dolar ile beklentilerin yüzde 5 altında kaldı.

MicroStrategy'nin BTC getirisi yüzde 17,8 olarak raporlandı. Şirket, yıllık yüzde 6-10 arasında getiri öngörüyor. 2025 sonuna kadar Bitcoin fiyatının 175.000 dolara ulaşması bekleniyor.

Palmer, şirketin piyasa değerini net varlık değerinin 2.7 katına yükseltti. Son olarak MicroStrategy hisseleri şu an 245 dolar seviyesinde işlem görüyor.