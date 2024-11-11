MicroStrategy devasa sayıda yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kripto Para

MicroStrategy devasa sayıda yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi

MicroStrategy devasa sayıda yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi

MicroStrategy, son finansal hamleleriyle Bitcoin yatırımını genişleterek, 27,200 Bitcoin daha ekledi ve toplam yatırımını 11.9 milyar dolara taşıdı. Hisse senedi satışlarından sağlanan gelirlerle finanse edilen bu alımlar, şirketin piyasadaki etkisini ve yatırımcılar için değer yaratma stratejisini pekiştiriyor.

11.11.2024 16:17
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MicroStrategy, Bitcoin piyasasındaki iddialı yatırımlarına devam ediyor. 31 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen son alım ile 2.03 milyar dolarlık yatırımla 27,200 Bitcoin daha portföyüne ekleyen şirket, toplam Bitcoin sayısını 279,420'e çıkardı. Bu hamle, şirketin finansal stratejileri ve yatırımcı ilişkileri açısından yeni bir döneme işaret ediyor.

MicroStrategy'nin Bitcoin Stratejisi Hız Kesmiyor

MicroStrategy, kripto para piyasalarındaki etkinliğini artırmaya devam ediyor. Şirket, Ekim ayının son günü ile Kasım ayının ilk on günü arasında gerçekleştirdiği dev alımlarla Bitcoin portföyünü genişletti. Yapılan açıklamaya göre firma, 2.03 milyar dolarlık yeni yatırımla 27,200 Bitcoin'i daha bünyesine kattı.

Bu son alımlarla birlikte şirketin elindeki toplam Bitcoin sayısı 279,420'ye yükselirken, birim başına ortalama maliyet 74,463 dolar olarak gerçekleşti. MicroStrategy'nin Bitcoin'e yaptığı toplam yatırım tutarı böylece 11.9 milyar dolara ulaştı.

Dikkat çeken bir diğer nokta, şirketin bu büyük çaplı kripto para alımlarını nasıl finanse ettiği oldu. MicroStrategy, 1 Ağustos ve 30 Ekim 2024 tarihlerinde imzaladığı iki farklı hisse senedi satış sözleşmesiyle toplam 21 milyar dolarlık satış kapasitesi oluşturdu. Bu kapsamda şirket, 7,854,647 adet hisse senedi satışı gerçekleştirerek yaklaşık 2.03 milyar dolar kaynak yarattı ve bu kaynağı doğrudan Bitcoin alımında değerlendirdi.

Şirket, yatırım performansını ölçmek için kullandığı 'BTC Yield' göstergesinde 2024 yılında yüzde 26.4'lük bir değer yakaladı. Bu oran, Bitcoin varlıklarının hisse senedi sayısına oranla nasıl arttığını gösteren önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

MicroStrategy yetkilileri, hisse senedi ve dönüştürülebilir finansal araçlar yoluyla Bitcoin alımı yapma stratejilerinin ardındaki mantığı yatırımcılarına açıklamak için bu tür göstergeleri kullanıyor. BTC Yield göstergesi, doğrudan hisse değerlemesini etkilememekle birlikte, şirketin yatırım stratejilerinin hissedar değeri üzerindeki etkisini ölçmede kilit rol oynuyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MicroStrategy devasa sayıda yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi - Son Dakika

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