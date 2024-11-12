Microstrategy hisse değeri rekor Bitcoin alımıyla zirve yaptı

Kripto Para

Bitcoin'in 85.000 dolar seviyesini aştığı dönemde Microstrategy, portföyündeki Bitcoin sayısını 279.420'ye yükselterek kurumsal yatırım stratejisini sürdürdü. 2000 yılında yaşanan finansal skandalın ardından gelen bu tarihi yükseliş, şirketin kripto para yatırımlarıyla geçirdiği dönüşümü işaret ediyor.

Bitcoin Devi Borsada Tarihi Rekora İmza Attı

Microstrategy'nin agresif Bitcoin alım stratejisi, şirketin hisse performansını doğrudan etkiliyor. NASDAQ verilerine göre MSTR, 11 Kasım'da 350 dolar seviyesine ulaştı. Bu değer, şirketin 2000 yılında kaydettiği 333 dolarlık rekorun üzerinde bulunuyor.

Bloomberg ETF Analisti Eric Balchunas, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı verilere göre Microstrategy, tek günde 12 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, finans devleri JP Morgan ve General Electric'in günlük işlem hacminin altı katına tekabül ediyor.

Şirket yönetimi, Bitcoin yatırımlarını genişletme stratejisini sürdürüyor. Pazartesi sabahı yapılan açıklamada, 27.200 Bitcoin daha satın almak için 2 milyar dolardan fazla harcama yapıldığı duyuruldu.