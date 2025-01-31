MicroStrategy hisseleri Bitcoin performansını ikiye katlıyor

Kripto Para

MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisi hız kesmeden devam ediyor. Şirket, 21/21 planı kapsamında Ekim ayından bu yana 3 milyar dolar borç ve 18 milyar dolar özkaynak topladı. Mizuho Securities'in analistleri, şirketin 2027 sonuna kadar 783.000 Bitcoin hedefine ulaşabileceğini ve bunun 130 milyar dolarlık bir değere tekabül edeceğini öngörüyor.

MicroStrategy Sermaye Hedeflerini Aşarak Bitcoin Varlıklarını Artırıyor

Mizuho Securities, MicroStrategy hissesi için " piyasa ortalamasının üzerinde performans" tavsiyesi ile 515 dolar hedef fiyat belirledi. Bu değerlendirme, Bitcoin adaptasyonundaki artış ile fiyat arasındaki güçlü korelasyona dayanıyor.

Dan Dolev liderliğindeki analistler, Bitcoin cüzdan adresleri ile fiyat arasında yüzde 79'luk bir korelasyon tespit etti. Bu veri, kripto para sektöründe yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

MicroStrategy'nin 471.107 Bitcoin'lik portföyü ve sürekli artan kurumsal yatırımları, şirketin hisse fiyatında geçen yıl yüzde 570'lik bir artış sağladı. Şirket ayrıca yeni dönüştürülebilir imtiyazlı hisse teklifini başlattı.

MicroStrategy kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, yatırımcılara Bitcoin'in kendisinden 1,5 kat daha fazla getiri sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Verilere göre şirket hisseleri 87 milyar dolar piyasa değeri ile 347 dolardan işlem görüyor.