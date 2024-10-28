MicroStrategy hisselerinde tehlike

Kripto Para

Michael Saylor'ın 10'a 1 hisse bölünmesi kararıyla başlayan ralli, şirketin Bitcoin varlıklarına göre primini rekor seviyelere yükseltti. Steno Research tarafından yayımlanan rapor, 2021 boğa piyasasında bile yüzde 200'ün altında kalan primin sürdürülemez olduğuna işaret ediyor.

Trump Seçim Zaferi Bile MicroStrategy Primini Koruyamayabilir

Analist Mads Eberhardt tarafından hazırlanan rapor, MicroStrategy'nin yakın zamanda gerçekleştirdiği hisse bölünmesinin olumlu etkilerinin zayıfladığını vurguluyor. Yılbaşından bu yana yüzde 240'ın üzerinde artış gösteren şirket hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Donald Trump'ın olası seçim zaferinin kripto para düzenlemelerini olumlu etkileyebileceği öngörülüyor. Bu durum Bitcoin'in 2025'e kadar güçlü performans göstermesini destekleyebilir. Buna rağmen analistler, spot Bitcoin ETF opsiyonlarının piyasaya girmesiyle MicroStrategy hisselerine olan talebin azalabileceğini düşünüyor.

Raporda, şirketin piyasa değerinin varlık ve iş temelleri hesaplamasından önemli ölçüde saptığı belirtiliyor. Mevcut prim seviyesinin korunması için daha yüksek bir alım talebinin gerekli olacağı, bunun da mevcut piyasa koşullarında zorlu olabileceği vurgulanıyor.