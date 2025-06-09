MicroStrategy kasasına milyonlarca dolarlık Bitcoin daha ekledi

Kurumsal Bitcoin yatırımcılığının öncüsü olan yazılım şirketi MicroStrategy (Strategy), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, 110,2 milyon dolar karşılığında 1.045 adet Bitcoin (BTC) daha satın aldığını duyurdu. Bu son alımla birlikte şirketin elinde tuttuğu toplam Bitcoin miktarı 582.000'e yükseldi.

Strategy Bitcoin Alımlarında Hız Kesmiyor

Bitcoin hazine şirketi Strategy, geçtiğimiz hafta içinde Bitcoin varlıklarını artırmaya devam etti. Şirketin Pazartesi günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu resmi bildirime göre, 2-8 Haziran tarihleri arasında 110,2 milyon dolar değerinde 1.045 Bitcoin satın alındı. Bu alımlar, Bitcoin başına ortalama 105.426 dolarlık fiyattan gerçekleştirildi.

Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın açıklamalarına göre Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 582.000 adede ulaştı. Bu miktar, güncel piyasa değeriyle 62 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe karşılık geliyor. Şirket bu Bitcoinleri, tüm masraflar dahil olmak üzere yaklaşık 40,8 milyar dolarlık maliyetle, birim başına ortalama 70.086 dolardan satın aldı. Bu rakam, Bitcoin'in toplam 21 milyon adetlik arzının yaklaşık yüzde 2,8'ine denk geliyor ve şirket için yaklaşık 21 milyar dolarlık kâğıt üzerinde kar anlamına geliyor.

Son dönemdeki Bitcoin alımları, şirketin süresiz imtiyazlı hisse senetlerinin satışından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Strategy geçen hafta Strike imtiyazlı hissesi STRK'dan 626.639 adet satarak yaklaşık 66,4 milyon dolar gelir elde etti. Bu program kapsamında 20,6 milyar dolar değerinde STRK hissesi daha satışa hazır durumda bulunuyor. Şirket ayrıca Strife imtiyazlı hissesi STRF'den 432.679 adet satarak 45,8 milyon dolar gelir sağladı ve bu programda 2 milyar dolarlık kapasite kaldı. A sınıfı adi hisse senedi MSTR'den ise geçen hafta hiç satış yapılmadı ve bu program kapsamında 18,6 milyar dolarlık kapasite mevcut.

Strategy'nin imtiyazlı hisse senetleri için belirlediği sermaye artırım programları, şirketin "42/42" planının bir parçası olarak yürütülüyor. Bu plan kapsamında şirket, 2027 yılına kadar hisse senedi arzı ve dönüştürülebilir tahvillerle toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefliyor. Bu hedef, daha önce açıklanan 42 milyar dolarlık "21/21" planından yükseltilmişti.

Geçen hafta Strategy, Stride adlı yeni bir süresiz imtiyazlı hisse senedi için başlangıçta 1 milyar dolarlık arz planını duyurdu ve sonrasında bu tutarı artırdı. STRD kodlu bu hisse, sabit yüzde 10 oranında birikimli olmayan yıllık temettü sunuyor ve dönüştürülemiyor. STRK hissesi ise sabit yüzde 8 yıllık temettü sunan dönüştürülebilir bir imtiyazlı hisse senedi olarak öne çıkıyor. STRF ise dönüştürülemeyen ve yüzde 10 sabit birikimli yıllık temettü sunan bir yapıya sahip.

Saylor, Pazar günü sosyal medyada Strategy'nin Bitcoin alım takipçisiyle ilgili bir güncelleme paylaşarak "Daha fazla Orange gönderin" ifadesini kullandı. Bu paylaşım, yakın zamanda yeni bir Bitcoin alımı duyurusunun gelebileceğine işaret ediyor.

Strategy, 26 Mayıs ile 1 Haziran arasında da ortalama 106.495 dolarlık fiyattan yaklaşık 75,1 milyon dolar karşılığında 705 Bitcoin satın almıştı. Bu alımla toplam varlıkları 580.955 Bitcoine yükselmişti. Son haftalarda şirketin Bitcoin alım hızında bir yavaşlama gözlemleniyor. Bunun nedeni, Bitcoin alımlarını finanse etmek için odağını adi hisse senedi programından süresiz imtiyazlı hisselere kaydırması olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal düzeyde Bitcoin benimsenmesi giderek artıyor. Halihazırda Bitcoin hazinesi oluşturan 144 şirket bulunuyor ve bunların 114'ü halka açık şirketler arasında yer alıyor. Tether destekli Twenty One, Nakamoto, Trump Media, GameStop, K33, Metaplanet, Semler Scientific ve KULR gibi şirketler, Saylor ve Strategy'nin öncülük ettiği Bitcoin satın alma modelini benimseyenler arasında.

Bernstein'daki analistlerin tahminlerine göre, Strategy ve onu takip eden şirketler, ABD'deki kripto para dostu Trump yönetiminin desteğiyle önümüzdeki beş yıl içinde Bitcoin hazinelerine 330 milyar dolar ekleyebilir.

Strategy'nin 102,4 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin net varlık değerine göre belirgin bir primle işlem görmeye devam ediyor. Bazı yatırımcılar, şirketin net varlık değerine göre primli olması ve çok sayıda Bitcoin satın alma programı konusunda endişelerini dile getiriyor. Ancak analistler, şirketin görece düşük borç seviyesi ve 2028'e kadar vadesi gelen ödemesinin bulunmaması nedeniyle kaldıraç oranının yönetilebilir düzeyde olduğunu savunuyor.

Piyasa verilerine göre MSTR hissesi Cuma günü yüzde 1,5 artışla 374,47 dolardan kapandı. Perşembe günü Trump ve Musk arasında yaşanan kısa süreli anlaşmazlığın yarattığı dalgalanmaya rağmen Bitcoin haftayı yatay bir seyirle tamamladı. TradingView verilerine göre MSTR, Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,3 artışla işlem görüyor ve yıl başından bu yana yüzde 25 değer kazandı.