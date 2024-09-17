MicroStrategy milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin hamlesi için kolları sıvadı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

MicroStrategy milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin hamlesi için kolları sıvadı

MicroStrategy milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin hamlesi için kolları sıvadı

MicroStrategy, 700 milyon dolarlık yeni tahvil ihracıyla Bitcoin yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor. Şirket, geride bıraktığımız çeyrekte zarar açıklamasına rağmen hisse değeri yükselişe geçmeye devam ediyor. Bu noktada MicroStrategy, 244.800 BTC ile en büyük kurumsal yatırımcı konumunu koruyor.

17.09.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji devi MicroStrategy, 2024 içindeki üçüncü büyük finansman hamlesini olan 700 milyon dolarlık bir tahvil ihracını duyurdu. Bu fonlar, şirketin mevcut borçlarını yönetmek ve yeni Bitcoin alımları yapmak için kullanılacak. Tahvil ihracı, yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunuluyor ve bu strateji, şirketin kripto para piyasasındaki iddiasını daha da pekiştiriyor.

MicroStrategy Kripto Piyasasında Lider Konumunu Koruyor

MicroStrategy, Bitcoin alımlarını sürdürmek ve mevcut borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla yeni bir finansman turuna girişiyor. Şirket, bu yıl içinde üçüncü kez tahvil ihracına giderek 700 milyon dolarlık bir fon toplamayı hedefliyor.

2028 yılına kadar vadeli olacak dönüştürülebilir kıdemli tahviller aracılığıyla gerçekleştirilecek bu finansman, şirketin kripto para stratejisini desteklemeyi amaçlıyor. Elde edilecek kaynağın önemli bir bölümüne denk gelen 500 milyon dolar civarındaki kısım, daha önce çıkarılan kıdemli teminatlı senetlerin kapatılmasında kullanılacak. Geriye kalan miktar ise şirketin genel işletme giderlerini karşılamak için ayrılacak.

Sadece nitelikli kurumsal yatırımcılara açık olacak bu tahvil ihracında, faiz ödemelerinin Mart 2025'ten itibaren başlaması planlanıyor. Bu hamle, MicroStrategy'nin 2024 yılı içinde gerçekleştirdiği üçüncü büyük finansman operasyonu olma özelliğini taşıyor. Şirket, daha önce Mart ayında 700 milyon dolar ve Haziran ayında 500 milyon dolarlık iki ayrı tahvil ihracı gerçekleştirmişti.

MicroStrategy'nin bu agresif borçlanma stratejisi, Bitcoin varlıklarını artırma hedefiyle paralel ilerliyor. İzlenen strateji, kısa vadede şirket finansallarını olumsuz etkilemiş görünüyor. Nitekim 2024'ün ikinci çeyreğinde şirket, 102,6 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Bu zararın büyük bir kısmı, Bitcoin portföyündeki değer düşüklüğünden kaynaklanıyor.

Buna rağmen, MicroStrategy hisseleri piyasada olumlu bir performans sergiliyor. MicroStrategy'nin son bir yıllık dönemde hisse değeri yüzde 295 artarak 134 dolar seviyesine ulaştı. Bunun yanında sadece 2024 yılı içinde ise MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 96'lık bir değer artışı kaydetti.

13 Eylül verilerine göre MicroStrategy'nin elinde bulunan Bitcoin miktarı 244.800 BTC'ye ulaştı. Bu miktar, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 14 milyar dolara tekabül ediyor. Bu rakamlarla şirket, kripto para dünyasındaki en büyük kurumsal yatırımcılardan biri olma konumunu koruyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MicroStrategy milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin hamlesi için kolları sıvadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:48 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:50:48. #1.11#
SON DAKİKA: MicroStrategy milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin hamlesi için kolları sıvadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement