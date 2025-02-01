MicroStrategy\'nin Bitcoin yatırımında yeni finansman adımı

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MicroStrategy'nin STRK olarak da bilinen yüzde 8'lik Seri A süresiz kullanım imtiyazlı hisselerinin halka arz fiyatı hisse başına 80 dolar olarak belirlendi. Finansman planı beklenenden çok daha fazla ilgi gördü. 27 Ocak itibarıyla şirketin elinde bulunan Bitcoin miktarı 471.107 BTC'ye yükseldi.

MicroStrategy Bitcoin Varlıklarını Genişletme Yolunda İlerliyor

Süresiz imtiyazlı hisseler, vade tarihi veya zorunlu itfa takvimi olmaksızın, şirket faaliyetlerini sürdürdüğü müddetçe sabit temettü ödemesi sağlıyor. Bu yeni finansman aracı, hisse başına 100 dolarlık tasfiye önceliği ve yıllık yüzde 8 sabit oranda birikimli temettü avantajı sunuyor.

MicroStrategy yönetim kurulunun onaylaması durumunda, üç aylık düzenli temettü ödemeleri nakit, A Sınıfı adi hisse senedi veya her ikisi şeklinde gerçekleştirilebilecek. Benchmark öz sermaye analisti Mark Palmer, bu yapının yatırımcılara sıra dışı avantajlar sunduğunu belirtti.

Mizuho Securities'in değerlendirmesine göre Bitcoin fiyatının önümüzdeki üç yılda yüzde 30 daha yükselmesi ve MicroStrategy hisselerinin bu büyümeden faydalanması bekleniyor. Verilere göre 85 milyar dolarlık piyasa değerine sahip şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 600 yükseldi.