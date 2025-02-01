MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımında yeni finansman adımı - Son Dakika
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Kripto Para

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımında yeni finansman adımı

MicroStrategy\'nin Bitcoin yatırımında yeni finansman adımı

İş zekası şirketi MicroStrategy, kurumsal ve seçili bireysel yatırımcılara sunduğu dönüştürülebilir imtiyazlı hisse teklifinde hedefini aşarak 563,4 milyon dolar topladı. Şirket, başlangıçta planladığı 2,5 milyon hisselik hedefi üçe katlayarak 7,3 milyon hisseye çıkardı. 46 milyar doların üzerinde Bitcoin (BTC) varlığına sahip olan şirket, yeni finansmanı daha fazla Bitcoin alımı için kullanacak.

01.02.2025 12:22
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MicroStrategy'nin STRK olarak da bilinen yüzde 8'lik Seri A süresiz kullanım imtiyazlı hisselerinin halka arz fiyatı hisse başına 80 dolar olarak belirlendi. Finansman planı beklenenden çok daha fazla ilgi gördü. 27 Ocak itibarıyla şirketin elinde bulunan Bitcoin miktarı 471.107 BTC'ye yükseldi.

MicroStrategy Bitcoin Varlıklarını Genişletme Yolunda İlerliyor

Süresiz imtiyazlı hisseler, vade tarihi veya zorunlu itfa takvimi olmaksızın, şirket faaliyetlerini sürdürdüğü müddetçe sabit temettü ödemesi sağlıyor. Bu yeni finansman aracı, hisse başına 100 dolarlık tasfiye önceliği ve yıllık yüzde 8 sabit oranda birikimli temettü avantajı sunuyor.

MicroStrategy yönetim kurulunun onaylaması durumunda, üç aylık düzenli temettü ödemeleri nakit, A Sınıfı adi hisse senedi veya her ikisi şeklinde gerçekleştirilebilecek. Benchmark öz sermaye analisti Mark Palmer, bu yapının yatırımcılara sıra dışı avantajlar sunduğunu belirtti.

Mizuho Securities'in değerlendirmesine göre Bitcoin fiyatının önümüzdeki üç yılda yüzde 30 daha yükselmesi ve MicroStrategy hisselerinin bu büyümeden faydalanması bekleniyor. Verilere göre 85 milyar dolarlık piyasa değerine sahip şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 600 yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Wall Street, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımında yeni finansman adımı - Son Dakika

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