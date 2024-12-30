MicroStrategy sekizinci Bitcoin alımını tamamladı - Son Dakika
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Kripto Para

MicroStrategy sekizinci Bitcoin alımını tamamladı

MicroStrategy sekizinci Bitcoin alımını tamamladı

İş zekası şirketi MicroStrategy, Bitcoin (BTC) yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, 209 milyon dolarlık yeni alımla toplam Bitcoin varlıklarını 446.400'e yükseltti. Michael Saylor liderliğindeki şirketin ortalama alım fiyatı 97.837 dolar olarak gerçekleşti.

30.12.2024 17:59
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MicroStrategy'nin yaptığı son Bitcoin alımı, önceki hafta duyurulan 516 milyon dolarlık yatırımla karşılaştırıldığında daha mütevazı bir boyutta. Şirketin kurucusu Michael Saylor'ın sosyal medyada paylaştığı Bitcoin alımı, şirketin kurumsal yatırım stratejisinin devam ettiğini gösteriyor.

Michael Saylor Bitcoin Yatırımlarında Hız Kesmiyor

MicroStrategy'nin art arda sekizinci Bitcoin alımı, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki etkisini artırıyor. Şirket, piyasa zamanlaması yapmak yerine uzun vadeli yatırım stratejisine odaklanıyor.

Bitcoin şu anda 93.117 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 5,5'lik değer kaybı yaşadı. MicroStrategy'nin son alım fiyatı ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki fark, şirketin uzun vadeli yatırım perspektifini ortaya koyuyor.

Şirketin Bitcoin portföyü 450 bin seviyesine yaklaşırken, Michael Saylor'ın yönetimindeki MicroStrategy, kurumsal Bitcoin yatırımlarında öncü rolünü sürdürüyor. Bu sistematik alım stratejisi, kripto para piyasalarında kurumsal güvenin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MicroStrategy sekizinci Bitcoin alımını tamamladı - Son Dakika

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