MicroStrategy tarihi Bitcoin yatırımına hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

MicroStrategy tarihi Bitcoin yatırımına hazırlanıyor

MicroStrategy tarihi Bitcoin yatırımına hazırlanıyor

MicroStrategy, Bitcoin (BTC) yatırımlarında yeni bir döneme giriyor. Michael Saylor'ın sosyal medya paylaşımları, 100 bin doların üzerindeki ilk Bitcoin alımının yaklaştığını gösteriyor. Halihazırda 43,6 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduran şirket, portföyünü genişletmeye devam ediyor.

16.12.2024 11:55
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Kurumsal yatırım dünyasının öncü isimlerinden MicroStrategy, Bitcoin yatırım stratejisinde çıtayı yükseltiyor. Son beş haftada düzenli olarak Bitcoin alımı gerçekleştiren şirket, tarihinin en yüksek fiyat seviyesinde yeni bir alıma hazırlanıyor. Bu hamle, kurumsal Bitcoin yatırımlarında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

MicroStrategy'nin Bitcoin Stratejisinde Yeni Dönem Başlıyor

MicroStrategy'nin Bitcoin serüveni hız kesmeden devam ediyor. Şirket CEO'su Michael Saylor'un 15 Aralık tarihli sosyal medya gönderisi, şirketin yeni bir Bitcoin alımına hazırlandığına işaret etti.

Son beş haftalık süreçte şirket, sırasıyla 97.862, 95.976 ve 98.783 dolarlık ortalama alım fiyatlarıyla Bitcoin satın aldı. Bu alımlar için toplam 7,2 milyar dolar harcandı.

MicroStrategy'nin performansı finansal piyasalara da yansıdı. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 496,4 değer kazandı. Bu etkileyici performans, şirketin Nasdaq-100 endeksine dahil olmasını sağladı.

Saylor'un açıklamalarına göre şirket, Bitcoin fiyatı 1 milyon dolara ulaşsa bile alım stratejisini devam ettirecek. Bu kararlılık, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına olan güvenini gösteriyor.

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