MicroStrategy yeni Bitcoin yatırımı için harekete geçti

Kripto Para

Kripto para dünyasının önde gelen kurumsal yatırımcısı MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarını genişletmek için yeni bir finansman hamlesi başlattı. Şirket, 21/21 planı kapsamında toplam 42 milyar dolarlık Bitcoin alımını finanse etmek için sermaye artırımına gidiyor.

Şirketin 21/21 Planı Hız Kesmeden Devam Ediyor

MicroStrategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda A sınıfı adi hisse senedi sayısını 330 milyondan 10,3 milyar hisseye çıkarmayı planladığını bildirdi.

Büyük ölçekli yatırım planının finansmanı için şirket, iki koldan ilerlemeyi tercih ediyor. 21 milyar dolar değerinde hisse senedi ve aynı miktarda sabit gelirli menkul kıymet ihracı gerçekleştirecek.

MicroStrategy ayrıca 2 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedi ihracı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin bu hamleyi 2025'in ilk çeyreğinde tamamlaması bekleniyor.

Şirketin Nasdaq 100 endeksine dahil edilmesi, geleneksel yatırımcılara Bitcoin'e dolaylı yatırım yapma fırsatı sunuyor. Bu gelişme, kripto para piyasasının kurumsal kabulünü hızlandırabilir.