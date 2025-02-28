Milyar dolarlık alım emirleri Bitcoin düşüşünü durdurabilir mi?

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Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası yaşanan yükselişin getirdiği tüm kazançların silinmesiyle Bitcoin, Mart 2024'teki önceki rekor seviyelerini ihlal etme tehlikesiyle karşı karşıya. Binance vadeli işlem platformunda 70-79 bin dolar aralığında 1,8 milyar dolarlık alış emri birikmiş durumda. Uzmanlar bu emirlerin manipülatif olabileceği ve sert piyasa hareketlerinde aniden çekilebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Analistler Bitcoin İçin 70 Bin Dolar Bandını İşaret Ediyor

Bitcoin şu günlerde önemli destek seviyelerini test ediyor. Fiyat hareketi, CME Group'un Bitcoin vadeli işlem piyasalarında 78 bin dolar seviyesindeki kritik "boşluğu" neredeyse tamamen doldurmuş durumda. Bu alan, Bitcoin'in 100 bin dolar ve üzerindeki rekor yükselişi sırasında oluştu.

Popüler analist Rekt Capital, "Bitcoin, Kasım 2024'te oluşan CME Boşluğunu doldurmaya giderek yaklaşıyor" açıklamasını yaptı. Aynı zamanda yükseliş potansiyeli taşıyan 92 bin dolar civarında başka bir CME boşluğuna dikkat çekti.

CME boşlukları genellikle kısa vadeli Bitcoin fiyat hedefleri işlevi görüyor ve çoğunlukla oluşmalarından sonraki günler veya saatler içinde dolduruluyor. Uzun süre açık kalan boşluklar bile, Bitcoin'in makro eğilimi değiştikten sonra genellikle yeniden test ediliyor.

Bitcoin fiyatının mevcut rekor seviyelerine yükselişi boyunca, BitQuant gibi uzun süreli piyasa katılımcıları tutucu bir yaklaşım sergiledi. BitQuant, Aralık ayında 90 bin dolarlık güçlü bir destek oluşmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Şimdi 70 bin doların ortalarına kadar bir düşüş yaşanabileceği beklentisini yineliyor.

Binance vadeli işlem platformunda 70-79 bin dolar arasında biriken 1,8 milyar dolarlık alış emirleri dikkat çekiyor. Ancak tecrübeli yatırımcılar, bu tür emirlerin büyük hacimli piyasa katılımcıları tarafından manipüle edilebileceği ve fiyat yönünü etkilemek için aniden eklenip çıkarılabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Son beş günde kripto uzun pozisyon likidasyonları 3 milyar doları aştı. Bu durum, Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan'ın "düşen bıçağı yakalama" olarak tanımladığı riski gösteriyor. Alan, "Bu beklediğimiz Bitcoin düzeltmesi" diyerek "trend çizgisine bir fitil" aradığını ve daha önemlisi "alıcıların gelmesi" için sabırsızlandığını belirtti.