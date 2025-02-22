Zarar milyarlarca dolar! İşte kripto dünyasını şoke eden saldırının arka planı - Son Dakika
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Kripto Para

Zarar milyarlarca dolar! İşte kripto dünyasını şoke eden saldırının arka planı

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Kripto para borsası Bybit'e düzenlenen büyük siber saldırının arkasında Lazarus Grubu tespit edildi. Kuzey Kore bağlantılı grup, daha önce Phemex'ten 85 milyon dolar çalmıştı.

22.02.2025 18:53  Güncelleme: 19:41
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Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Bybit, tarihinin en büyük siber saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'nun olduğu ve kullanılan adreslerin Phemex borsasından 85 milyon dolar çalınmasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. MetaMask güvenlik araştırmacısı Taylor Monahan, bu olayı kripto para tarihindeki en büyük hack olarak tanımlarken, Bybit yönetimi kriz yönetimindeki başarılı yaklaşımıyla dikkat çekti.

SİBER SALDIRININ ARKASINDA LAZARUS VAR

Kripto para ekosisteminde yaşanan son siber saldırı, dijital varlık güvenliği konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi. Önde gelen kripto borsalarından Bybit'e düzenlenen kapsamlı siber saldırı, sektörde derin yankı uyandırdı.

KUZEY KORE BAĞLANTILILAR

Tanınmış kripto dedektifi ZachXBT'nin araştırmaları, saldırının izlerini Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'na götürüyor. Araştırmacı, saldırganların kullandığı adresin, geçtiğimiz Ocak ayında Phemex borsasından 85 milyon dolar çalınmasıyla sonuçlanan olaya karıştığını belirledi. Uzmanlar ayrıca, bu saldırının BingX borsasına yönelik önceki bir saldırıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

MetaMask'ın güvenlik uzmanı Taylor Monahan, yaşanan olayı değerlendirirken, bunun sadece kripto para tarihinin en büyük hack olayı olmakla kalmayıp, finansal sistemde kaydedilen en ciddi güvenlik ihlallerinden biri olduğunu vurguladı. Kriz yönetimi açısından dikkat çeken bir performans sergileyen Bybit ve CEO'su Zhou, şeffaf iletişim stratejisi ve hızlı müdahaleleriyle takdir topladı. Borsa yönetimi, kullanıcıların para çekme işlemlerini kesintisiz sürdürürken, teknik ekip gece boyunca aralıksız çalışarak durumu kontrol altına almaya çabaladı.

"KULLANICI FONLARI TAM GÜVEN ALTINDA"

Yaşanan saldırının ardından Bybit'in mali durumu sorgulanırken, Zhou'nun güven verici açıklamaları geldi. Borsanın rezervlerini inceleyen bağımsız denetim şirketi Hacken, kullanıcı fonlarının saldırıya rağmen tam güvence altında olduğunu teyit etti. Bu olay, kripto para borsalarının güvenlik önlemlerinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne sererken, kriz anında etkili iletişimin değerini de ortaya koydu.

Zarar milyarlarca dolar! İşte kripto dünyasını şoke eden saldırının arka planı

Kripto Para, Kuzey Kore, Kuzey Kore, Borsa, Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Zarar milyarlarca dolar! İşte kripto dünyasını şoke eden saldırının arka planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ersin Kalender:
    dostlar sanal olan herşeyden uzak durun 8 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    BU YÜZDEN SANAL ŞEYE GÜVENİM YOK 7 0 Yanıtla
  • Bud clifford:
    trankilo trankiiloo babako karşim 1 4 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    basin parayi ! amerika sizi cok seviyor ! dolayli yollardan bu paralarin tamami amerikan halkini rahat ettirmek icin gidiyor .. hangi akilla adamlarin size bunun hicbir garantisi yok dedigi ! elle tutulmaz , cebe konulmaz olmayan birseye paranizi yatiriyorsunuz . Tosuncuk daha güvenliydi 2 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    yakında o borsalar ,çöker ,kendi parasal açıklarını kapatmak için uyduruyorlar 0 1 Yanıtla
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