Milyonda bir ihtimal: Bin liralık cihazla Bitcoin milyoneri oldu - Son Dakika
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Milyonda bir ihtimal: Bin liralık cihazla Bitcoin milyoneri oldu

Milyonda bir ihtimal: Bin liralık cihazla Bitcoin milyoneri oldu

Bireysel bir Bitcoin madencisi, uygun fiyatlı Bitaxe makinesi kullanarak 887.212 numaralı bloğu çözmeyi başardı ve yaklaşık 263.000 dolar değerinde ödül kazandı. 480 gigahash/saniye (GH/s) işlem gücündeki bu küçük cihazla bir Bitcoin bloğu bulma şansı milyonda birden az olarak ifade ediliyor veya ortalama olarak 3.500 yıl sürmesi gereken bu olasılık, madenciye büyük bir servet getirdi.

12.03.2025 15:05
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Bitcoin madenciliğinin büyük şirketlerin ve endüstriyel işletmelerin hakimiyetinde olduğu bu dönemde, bireysel bir madencinin cep boyutundaki cihazıyla elde ettiği bu başarı, kripto para ekosisteminde büyük yankı uyandırdı. Solo.ckpool Bitcoin madencilik havuzunun geliştiricisi Con Kolivas'ın belirttiği gibi bu madenci havuzdan blok çözen 297. bireysel madenci oldu ve endüstri standartlarını altüst eden bir başarıya imza attı.

Milyonda Bir Şansı Yakalayan Kişi Küçük Maliyetle Servet Kazandı

10 Mart tarihinde gerçekleşen olay, küçük ölçekli madenciler için umut ışığı oldu. Bireysel madenci, 3.15 Bitcoin karşılığında toplam 263.000 dolar (yaklaşık 10 milyon Türk lirası) değerinde ödül kazandı.

Bu başarının önemi, kullanılan cihazın teknik özellikleriyle daha iyi anlaşılabilir. Madencinin kullandığı 480 GH/s gücündeki cihaz, endüstri standartlarına göre son derece mütevazı bir performansa sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, büyük madencilik şirketleri genellikle 230.000 GH/s'nin üzerinde işlem gücüne sahip ekipmanlar kullanıyor.

ASIC Miner Value platformu, madencinin kullandığından daha güçlü olan 1.200 gigahash Bitaxe Gamma 601 cihazının fiyatını sadece 100 dolar olarak belirtiyor. Bu cihazın yıllık net karı 3 dolardan az olarak hesaplanıyor. Aynı zamanda bu cihazın herhangi bir günde blok bulma olasılığı 4.6 milyonda bir olarak belirtiliyor.

Bitcoin madenciliğindeki bu başarı, açık kaynak hareketinin önemini de vurguluyor. Bitaxe madencilerinin geliştiricilerinden Skot, bu tür mikro madencilerin Bitcoin madencilik endüstrisindeki "gizlilik ve münhasırlığa" karşı açık kaynaklı bir mücadele olarak üretildiğini aktardı.

Bitcoin'in merkeziyetsizlik ve açıklık felsefesine karşın, madencilik ekipmanları genellikle kapalı kaynak olarak üretiliyor. Skot'a göre açık kaynaklı projeler, madencilik alanını daha şeffaf ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı oluyor.

Bu gelişme, küçük madencilerin Bitcoin ağında hala şans bulabileceğini ve açık kaynak projelerin kripto para ekosistemindeki demokratikleşme sürecine nasıl katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Milyonda bir ihtimal: Bin liralık cihazla Bitcoin milyoneri oldu - Son Dakika

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