Milyonlarca dolar buhar oldu: Bitcoin ETF çıkışları artarken kripto piyasası sarsılıyor - Son Dakika
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Milyonlarca dolar buhar oldu: Bitcoin ETF çıkışları artarken kripto piyasası sarsılıyor

Milyonlarca dolar buhar oldu: Bitcoin ETF çıkışları artarken kripto piyasası sarsılıyor

Bitcoin odaklı borsa yatırım fonlarından (ETF) tek bir gün içinde yaklaşık 151,8 milyon dolar değerinde çıkış yaşandı. Toplam on fon içerisinde sadece bir tanesi giriş alırken, önde gelen bazı fonlarda yüzlerce Bitcoin eksilmesi dikkat çekti. Piyasadaki genel düşüş trendiyle birlikte yatırımcı endişesi de artmış görünüyor.

07.04.2025 21:09
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Kripto-finans piyasalarındaki son dalgalanmalar, özellikle Bitcoin ETF'lerinde büyük çaplı çıkışlara yol açtı. Alınan güncel bilgilere göre on ETF arasında yalnızca bir tanesi yeni giriş elde ederken, geriye kalan dokuz fon önemli miktarda Bitcoin kaybı yaşadı. Bu çıkışların toplam değeri yaklaşık 151,8 milyon doları buldu.

Bitcoin ETF'lerinden 24 Saatte 151 Milyon Dolar Çıktı

Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin sürdüğü 7 Nisan'da önemli çıkışlarla sarsıldı. X sosyal medya platformundaki @lookonchain analitik hesabının paylaştığı verilere göre, bir gün içinde Bitcoin ETF'lerinden toplam 151,8 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Piyasalarda yaşanan kan kaybı, Bitcoin'in değerinin 80 bin doların altına gerilemesiyle daha da belirgin hâle geldi. Veriler, toplam on Bitcoin ETF'sinden dokuzunun aynı gün içinde önemli miktarda fon kaybı yaşadığını gösteriyor.

Yapılan @lookonchain'in analizine göre, Bitcoin ETF'lerinden gerçekleşen toplam net çıkış yaklaşık 1.939 BTC olarak kaydedildi. Bu rakam dolar cinsinden 151,8 milyon dolara tekabül ediyor. En büyük kayıp Bitwise ETF'de yaşandı. Söz konusu fon bir günde 751 Bitcoin (yaklaşık 59 milyon dolar) değerinde çıkışla karşılaştı. Buna rağmen Bitwise, hâlen 37.921 BTC (2,97 milyar dolar) değerinde varlık yönetiyor.

Grayscale Bitcoin Trust, 743 BTC'lik çıkışla Bitwise'dan sonra en büyük kaybı yaşayan ikinci fon oldu. Ark Invest ve VanEck ETF'leri de sırasıyla 260 ve 148 Bitcoin kaybetti. BlackRock'ın IBIT ETF'si ise bu dönemde 122 BTC'lik çıkış kaydetti. Bu rakam, geçen haftaki 486 Bitcoin'lik kayba kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti.

Piyasadaki olumsuz havaya rağmen, Invesco Galaxy Bitcoin ETF'nin 86 Bitcoin girişi alarak pozitif bir performans sergilediği görüldü. Fidelity, Valkyrie ve Franklin fonları ise bu dönemde herhangi bir Bitcoin kaybı yaşamadı.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Milyonlarca dolar buhar oldu: Bitcoin ETF çıkışları artarken kripto piyasası sarsılıyor - Son Dakika

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