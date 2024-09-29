Milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı: DeFi platformu üzerinden büyük vurgun - Son Dakika
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Kripto Para

Milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı: DeFi platformu üzerinden büyük vurgun

Milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı: DeFi platformu üzerinden büyük vurgun

Kripto para yatırımcısı, sahte DeFi uygulamaları kullanılarak gerçekleştirilen bir kimlik avı dolandırıcılığı sonucu 32 milyon dolar kaybetti. Yaşanan bu olay kripto varlık sahiplerine güvenlik önlemlerini artırma çağrısı yapıyor.

29.09.2024 20:11
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Kripto para dünyasında yankı uyandıran büyük bir dolandırıcılık olayı, bir kripto balinasının 32 milyon dolar değerinde dijital varlık kaybetmesiyle sonuçlandı. Zararlı yazılım kurbanı, güvenilir olmayan bir işlemi onaylayarak dolandırıcıların eline düştü. Bu olay, dijital varlık güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Kripto Balinası, Kimlik Avı Saldırısıyla Milyonları Kaybetti

Kripto para endüstrisinde "balina" olarak bilinen büyük bir yatırımcı, sofistike bir dolandırıcılık operasyonuna kurban giderek 32 milyon dolar değerinde dijital varlığını kaybetti.

ScamSniffer adlı Blockchain güvenlik firmasının X platformunda yaptığı paylaşıma göre yatırımcı farkında olmadan tehlikeli bir işleme onay verdi. Bu talihsiz hamle sonucunda, DeFi platformu Spark'ta işlem gören 12.083 adet spWETH çalındı. Söz konusu miktar, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 32,4 milyon dolara tekabül ediyor.

Olayın perde arkasında "Inferno Drainer" isimli bir dolandırıcılık şebekesi yer alıyor. Blockchain analiz şirketi Arkham'ın raporuna göre bu şebeke sahte DeFi uygulamaları oluşturarak kullanıcıları tuzağa düşürüyor. Bugüne kadar 200 bini aşkın kişiyi mağdur eden Inferno Drainer'ın toplam vurgun miktarı 215 milyon doları buluyor.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı: DeFi platformu üzerinden büyük vurgun - Son Dakika

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