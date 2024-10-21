Minneapolis Fed uyarısı: Bitcoin vergilendirilmeli veya yasaklanmalı

Kripto Para

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, beklenmedik bir yerden gelen eleştiriyle karşı karşıya. Minneapolis Fed'in yayımladığı çalışma belgesi, Bitcoin'in hükümetlerin ekonomi politikalarını uygulama kabiliyetini sınırladığını iddia ediyor. Araştırmacılar, Bitcoin'i "dengeli bütçe tuzağı" olarak nitelendirirken, bu durumun hükümetleri bütçelerini dengelemeye zorlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Bitcoin Ekonomi Politikalarını Zorlaştırıyor

Minneapolis Merkez Bankası'nın yayımladığı çalışma belgesi, kripto para sektörünü derinden sarstı. Rapor, Bitcoin gibi sabit arzlı varlıkların, hükümetlerin kalıcı bütçe açıkları verme yeteneğini tehlikeye attığını öne sürüyor.

Araştırmacılar, Bitcoin'in ekonomide "dengeli bütçe tuzağı" yarattığını belirtiyor. Bu durum, hükümetlerin sürekli açık vermesini engelleyebilir. Rapor, bu sorunu çözmek için Bitcoin'in yasaklanması veya vergilendirilmesi gerektiğini sunuyor.

ABD'nin ulusal borcu 35,7 trilyon dolara ulaştı. Yıllık bütçe açığı ise 1,8 trilyon dolar civarında seyrediyor. Bu rakamlar, Fed'in endişelerinin temelini oluşturuyor.

Kripto para topluluğu, rapora sert tepki gösterdi. VanEck'in dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel, Fed'in Bitcoin'e saldırdığını ve hükümet borcunun "tek risksiz menkul kıymet" olarak kalmasını istediğini belirtti.

Bu gelişme, kripto paraların geleneksel finans sistemiyle olan karmaşık ilişkisini yeniden gündeme getirdi. Önümüzdeki dönemde, hükümetlerin Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelik tutumunun nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.