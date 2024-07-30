Mintify milyonlarca dolarlık yatırımla NFT pazarında güçleniyor - Son Dakika
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Mintify milyonlarca dolarlık yatırımla NFT pazarında güçleniyor

Mintify milyonlarca dolarlık yatırımla NFT pazarında güçleniyor

NFT altyapı sağlayıcısı Mintify, 3,4 milyon dolarlık ek yatırım alarak finansman turunu başarıyla tamamladı. Bu turda 50'den fazla melek yatırımcı ve sektörün önde gelen isimleri destek verdi. Şirket, bu yeni kaynaklarla Ethereum, Base ve Blast gibi platformlarda altyapısını genişletmeyi ve yıl sonuna kadar yeni Blockchain sistemlerine geçişi planlıyor.

30.07.2024 17:17
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NFT altyapı sağlayıcısı Mintify, önemli bir finansman turunu başarıyla tamamladı ve 3,4 milyon dolarlık ek yatırım aldı. Bu turda, sektörün önde gelen isimleri ve 50'den fazla melek yatırımcı şirkete destek verdi. Şirket, bu yeni kaynaklarla Ethereum, Base ve Blast gibi platformlarda altyapısını genişletmeyi ve yıl sonuna kadar yeni Blockchain sistemlerine geçiş yapmayı hedefliyor.

NFT Platformu Mintify Yeni Yatırımla Büyümeye Devam Ediyor

Dijital varlık platformu Mintify, yeni bir yatırım turuyla dikkat çekti. Şirket, aralarında ARCA, Cumberland ve Psalion gibi önde gelen kuruluşların yanı sıra 50'yi aşkın melek yatırımcının katılımıyla toplamda 3,4 milyon dolarlık ek finansman sağladı.

Mintify'ın kurucusu ve CEO'su Evan Varsamis, bu yeni yatırımla birlikte şirketin toplam sermayesinin 5 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Varsamis, yönetim yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağını da sözlerine ekledi.

NFT'ler için altyapı hizmetleri sunan Mintify, oyun, sanat ve gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesi alanlarında faaliyet gösteriyor. Şu anda Ethereum, Base ve Blast Blockchain ağlarını destekleyen platform, yılsonuna kadar Ordinals ve diğer sistemlere de açılmayı planlıyor.

Varsamis, teknolojik gelişmelerin tokenizasyon süreçlerini hızlandıracağını ve izne bağlı olmayan sermayenin geleneksel merkezi sermaye ile eşdeğer hale geleceğini öngörüyor. Bu bağlamda, Web2 deneyimlerinin giderek daha fazla merkezi olmayan teknolojilere kayacağını veya bu teknolojilerle bütünleşeceğini belirtiyor.

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Son Dakika Kripto Para Mintify milyonlarca dolarlık yatırımla NFT pazarında güçleniyor - Son Dakika

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