Missouri, Bitcoin rezerv fonu oluşturmayı hedefleyen yasa tasarısını komiteye taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Missouri, Bitcoin rezerv fonu oluşturmayı hedefleyen yasa tasarısını komiteye taşıdı

Missouri, Bitcoin rezerv fonu oluşturmayı hedefleyen yasa tasarısını komiteye taşıdı
23.02.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Missouri Temsilciler Meclisi, eyalet hazinesinde bir Bitcoin Stratejik Rezerv Fonu kurulmasını öngören yasa tasarısını Ticaret Komitesi'ne iletti. Geçen yıl sonuçsuz kalan benzer bir girişimin ardından yenilenen tasarı, eyalet düzeyindeki kripto hazine tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Missouri eyaleti, Bitcoin (BTC) rezervi oluşturmaya yönelik yasal düzenleme sürecinde yeni bir adım attı. Cumhuriyetçi Temsilci Ben Keathley tarafından sunulan HB 2080 numaralı yasa tasarısı, eyalet hazinesinde bir Bitcoin Stratejik Rezerv Fonu kurulmasını ve Missouri Eyalet Saymanlığı'nın belirli koşullar altında Bitcoin alım, yatırım ve saklama yetkisine sahip olmasını öngörüyor.

TASARININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Tasarıya göre Eyalet Saymanı, Missouri'de ikamet eden vatandaşlardan veya devlet kurumlarından Bitcoin bağışı, hibe ya da yardımı kabul edebilecek. Saklanan varlıkların herhangi bir satış, devir veya dönüştürme işlemine tabi tutulmadan en az beş yıl süreyle elde tutulması zorunlu olacak. Tasarı ayrıca Saymana, eyalet fonlarını kullanarak kripto para satın alma yetkisi veriyor ve Missouri'deki devlet kurumlarının vergi, harç ve diğer ödemeler için onaylı dijital varlıkları kabul etmesine olanak tanıyor. Bunun yanı sıra Saymanın, fonun faaliyetlerini detaylandıran iki yıllık bir kamu raporu hazırlaması da öngörülüyor.

Yasa tasarısı, Ocak 2026'da birinci ve ikinci okumalarının ardından 19 Şubat'ta Meclis Ticaret Komitesi'ne havale edildi.

İKİNCİ GİRİŞİM

Söz konusu tasarı, Keathley'nin Missouri'de bir Bitcoin hazinesi oluşturmaya yönelik ikinci denemesini temsil ediyor. Temsilcinin Şubat 2025'te sunduğu HB 1217 numaralı önceki tasarı da benzer şekilde Saymanın saklama sorumluluğunda bir Bitcoin rezerv fonu kurulmasını amaçlıyordu. Ancak tasarı, Mart 2025'te Meclis Hükümetler Arası İlişkiler Özel Komitesi'nde görüşülmesine rağmen ilerleme kaydedemedi ve yasama dönemi sona ermeden önce komitede düştü.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Missouri, Bitcoin rezerv fonu oluşturmayı hedefleyen yasa tasarısını komiteye taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar! Kırmızı kart çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:05:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Missouri, Bitcoin rezerv fonu oluşturmayı hedefleyen yasa tasarısını komiteye taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.