Mizuho, BitGo için tahminini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mizuho, BitGo için tahminini açıkladı

Mizuho, BitGo için tahminini açıkladı
18.02.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon yatırım bankası Mizuho, kripto saklama şirketi BitGo için takibe "endeksin üzerinde getiri" notuyla başladı ve 17 dolarlık hedef fiyat belirledi. Hisseler, ocak ayındaki halka arzdan bu yana yüzde 44 değer kaybetti.

Kripto saklama hizmeti sağlayıcısı BitGo'nun (BTGO) hisseleri salı günü gerilemeye devam ederken, Mizuho şirkete ilişkin ilk değerlendirme raporunu yayımladı. Japon yatırım bankası, BitGo'yu "endeksin üzerinde getiri" notuyla takibe alarak 17 dolarlık hedef fiyat belirledi. Analistler, şirketin kurumsal saklama platformunun, düzenlenmiş dijital varlık altyapısına yönelik artan talepten faydalanacak konumda olduğunu savunuyor.

BitGo hisseleri şu anda yaklaşık 10,15 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, hissenin ocak ayında New York Borsası'ndaki (NYSE) halka arzındaki 18 dolarlık ihraç fiyatına göre yaklaşık yüzde 44 değer kaybettiği anlamına geliyor. Kripto odaklı hisselerdeki genel zayıflığın etkisiyle, halka arza yönelik ilk coşku hızla sönmüştü.

MİZUHO'DAN "ASKERİ DÜZEYDE SAKLAMA" TANIMI

Mizuho analistleri Dan Dolev ve Alexander Jenkins, raporlarında BitGo'yu "askeri düzeyde saklama hizmeti sağlayıcısı" olarak tanımladı. Analistler, şirketin uzun süredir devam eden güvenlik geçmişini ve kurumsal müşterilere odaklanmasını, giderek daha rekabetçi hale gelen saklama piyasasındaki başlıca avantajlar olarak değerlendirdi.

Dolev ve Jenkins'e göre BitGo'yu kripto altyapı şirketleri arasında öne çıkaran temel unsur, gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasının saklama ve staking hizmetlerine bağlı tekrarlayan gelirlerden oluşması. Bu yapı, şirketi dalgalı işlem hacimlerine dayalı gelir modellerinden ayırıyor. Analistler, kurumsal yatırımcıların büyük ölçüde köklü ve güvenlik konusunda kanıtlanmış hizmet sağlayıcıları tercih edeceğini belirterek BitGo'nun halihazırda 100 milyar doların üzerinde müşteri varlığını sakladığını vurguladı.

HALKA ARZ SONRASI BASKI SÜRÜYOR

Mizuho'nun 17 dolarlık hedef fiyatı, mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 70 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Analistler, stablecoin ve tokenize gerçek dünya varlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte kurumsal dijital varlık benimsenmesinin hız kazanacağını ve bunun BitGo'nun gelir büyümesini destekleyeceğini öngörüyor.

Ne var ki BitGo'nun borsaya açıldığı günden bu yana hisse performansı zayıf seyretti. Hisse, ilk işlem gününde yüzde 36'ya varan bir yükseliş kaydetmişti ancak ardından hızla halka arz fiyatına geri döndü ve o tarihten bu yana düşüş eğilimini sürdürüyor. Bu tablo, geçen yılki rallinin ardından kripto hisselerinde yaşanan geniş çaplı geri çekilmeyi yansıtıyor.

Yatırımcılar, özellikle dijital varlık fiyatlarına ve kurumsal aktiviteye bağımlı olan yeni halka açılan kripto altyapı şirketlerine karşı temkinli duruşunu koruyor. Mizuho da raporunda, kripto piyasasındaki volatilite ile hem kripto odaklı firmalardan hem de geleneksel finans kuruluşlarından gelen artan rekabet gibi risklerin devam ettiğini kabul etti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Mizuho, BitGo için tahminini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:03:15. #7.11#
SON DAKİKA: Mizuho, BitGo için tahminini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.