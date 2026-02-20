Mizuho, Gemini Space Station hissesindeki düşüşün fiyatlanmış olabileceğini savundu

Mizuho analistleri Dan Dolev ve Alexander Jenkins, çarşamba günü yayımladıkları notta GEMI için "outperform" (endeksin üzerinde getiri) notunu ve 26 dolarlık fiyat hedefini korudu. Analistler, şirketin COO, CFO ve CLO'sunun ayrılmasını "hayal kırıklığı yaratan" bir gelişme olarak nitelendirmekle birlikte, hisse fiyatının bu olumsuzlukları büyük ölçüde yansıttığını belirtti. GEMI, perşembe günü itibarıyla yaklaşık 5,90 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yalnızca son 30 günde yüzde 43 değer kaybetti.

GELİRLER TAHMİNLERİN ÜSTÜNDE, ZARAR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Şirketin açıkladığı ön gelir tahmini olan 165 milyon ila 175 milyon dolarlık aralık, Mizuho'nun 168 milyon dolarlık beklentisinin hafif üzerinde kaldı. Ancak düzeltilmiş FAVÖK tarafında tablo daha zayıf görünüyor. Eksi 257 milyon ila eksi 267 milyon dolar aralığındaki düzeltilmiş FAVÖK, firmanın öngördüğü eksi 224 milyon doların belirgin şekilde altında gerçekleşti.

Buna rağmen analistler, şirketin son dönemde duyurduğu yaklaşık yüzde 25 oranındaki personel azaltımı ile İngiltere, AB ve Avustralya pazarlarından çekilme kararının zaman içinde kârlılığa giden yolda belirleyici olacağını savunuyor. Analistler ayrıca Gemini'nin kripto ağırlıklı bir uygulama olduğuna dikkat çekerek, yaşanan zayıflığın bir kısmının şirkete özgü faktörlerden ziyade dijital varlık piyasalarındaki genel baskıdan kaynaklandığını değerlendirdi.

DEĞERLEME HEDEFLERİ KORUNUYOR

Mizuho, GEMI için tahmini 2027 gelirinin 7 katı üzerinden değerleme yapmaya devam ediyor. Bu çarpan, sektör ortalaması olan 10 katın altında kalıyor ve firmanın 26 dolarlık fiyat hedefini destekliyor. Daha iyimser bir senaryoda ise güçlü kullanıcı büyümesi ve hızlı marjin toparlanması varsayımıyla hissenin sektör çarpanlarına yaklaşabileceği ve 43 dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Öte yandan, yavaş kullanıcı büyümesi ve zorlu operasyonel koşulları içeren düşük senaryoda bile firmanın hedefi 8 dolar seviyesinde bulunuyor.