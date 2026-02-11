MoonPay, stablecoin ile maaş ödeme imkânı sunmak için Deel ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

MoonPay, stablecoin ile maaş ödeme imkânı sunmak için Deel ile anlaştı

MoonPay, stablecoin ile maaş ödeme imkânı sunmak için Deel ile anlaştı
11.02.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MoonPay, İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki yaklaşık 40.000 şirketin çalışanlarına stablecoin ile maaş ödemesine olanak tanıyacak bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirket, hizmeti ilerleyen dönemde ABD'ye de genişletmeyi hedefliyor.

Kripto ödeme altyapısı sağlayıcısı MoonPay, bordro ve insan kaynakları platformu Deel ile stratejik bir ortaklık kurduğunu salı günü açıkladı. Anlaşma kapsamında MoonPay'in itibari para altyapısı yan kuruluşu Iron, Deel'in mevcut ödeme ağı üzerinden şirketlerin çalışanlarına stablecoin ile maaş ödemesini mümkün kılacak. Ödemeler, doğrudan çalışanların kripto cüzdanlarına yatırılacak.

IRON CEO'SU: RAKAMLAR KENDİ ADINA KONUŞUYOR

Iron'ın kurucusu ve CEO'su Max von Wallenberg, X platformundaki açıklamasında, "Deel, stablecoin bordro hizmetini hayata geçirmek için Iron altyapısını kullanacak ve küresel ölçekte hızlı, kesintisiz ödemeler sunacak" dedi. Wallenberg, Deel'in 2025 yılında küresel bazda 22 milyar dolar tutarında bordro işlemi gerçekleştirdiğini hatırlatarak şirketin kripto altyapısına güçlü bir yatırım yaptığını vurguladı.

Hizmet ilk etapta İngiltere ve AB'de kullanıma sunulacak. Ancak MoonPay, ABD pazarına da açılmayı planladığının sinyalini verdi.

DEEL'İN KRİPTO GEÇMİŞİ

Deel'in kripto para dünyasıyla ilişkisi yeni değil. Platform, 2021 yılında çalışanlara USDC veya Solana (SOL) ile ödeme yapılabilmesine olanak tanıdığını duyurmuştu. Aynı yıl şirket, Seri D fonlama turunda 425 milyon dolar yatırım aldı.

Geçen yılın sonlarında ise kendi kendine saklama cüzdanı sağlayıcısı Exodus Movement, MoonPay ve M0 ile ortaklık kurarak ABD dolarına endeksli bir stablecoin piyasaya sürmüştü.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MoonPay, stablecoin ile maaş ödeme imkânı sunmak için Deel ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:41:42. #7.11#
SON DAKİKA: MoonPay, stablecoin ile maaş ödeme imkânı sunmak için Deel ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.