Morgan Stanley Bitcoin ETF\'si için gün sayıyor

Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, NYSE'nin Morgan Stanley'nin BTC tabanlı fonunun listelenmesini resmi olarak duyurduğunu belirterek bu adımın genellikle lansmanın çok yakın olduğuna işaret ettiğini söyledi. Balchunas, Morgan Stanley'nin sadece Bitcoin ETF çıkaran ilk banka olmadığını, aynı zamanda sektördeki en geniş danışman ağına sahip olduğunu vurguladı.

BİTCOİN ETF BENİMSEMESİ HENÜZ ERKEN AŞAMADA

Morgan Stanley başvurusunu Ocak ayında yapmıştı. Firma geçen hafta ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) güncellenmiş S-1 tescil beyannamesi sundu. Belgede Morgan Stanley Bitcoin Trust'ın NYSE Arca'da MSBT ticker sembolüyle işlem göreceği teyit edildi.

BlackRock ve Fidelity gibi Wall Street devleri daha önce spot Bitcoin ETF'lerini piyasaya sürmüş ve on milyarlarca dolarlık yatırım çekmişti. Ancak bir bankanın kendi Bitcoin ETF'ini ihraç etmesi ilk kez yaşanacak.

Morgan Stanley'nin finansal danışman ağı rakiplerinin oldukça önünde konumlanıyor. Balchunas'ın aktardığına göre firmanın 16 bin danışmanı, Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JPMorgan'ın toplamının yaklaşık iki katına denk geliyor.

Ancak bankanın dijital varlık stratejisi başkanı Amy Oldenburg, kripto ETF benimsemesinin henüz erken aşamada olduğunu belirtti. Oldenburg, finansal danışmanların dijital varlıkları geleneksel portföy modellerine nasıl dahil edeceklerini değerlendirmeye devam ettiğini ve platformdaki ETF aktivitesinin yaklaşık yüzde 80'inin bireysel yatırımcı hesaplarından geldiğini aktardı.

Morgan Stanley, 2024 yılında aracılık müşterilerine spot Bitcoin ETF satın alımına izin vermeye başlamış ve o tarihten bu yana erişimi kademeli olarak genişletmişti.