Morgan Stanley Bitcoin ETF\'si beklentileri aşarak piyasaya girdi

Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), NYSE Arca'da işlem görmeye başladı. İlk seansta 1,66 milyon hisse el değiştirirken kapanış fiyatı hisse başına 20,47 dolar oldu. ETF analisti Eric Balchunas'ın 30 milyon dolarlık hacim tahminini aşan performans, fonun güçlü bir lansman yaptığına işaret etti.

MSBT, yüzde 0,14 yönetim ücretiyle spot Bitcoin ETF'leri arasında en düşük maliyetli seçenek konumuna geldi. Bugüne kadar bu alanda en ucuz seçenek olan Grayscale Bitcoin Mini Trust'ın yönetim ücreti yüzde 0,15 olarak belirlenirken, sektör lideri BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ının (IBIT) oranı ise yüzde 0,25 ile öne çıkıyor.

İLK GÜNDE 34 MİLYON DOLARLIK İŞLEM

Giriş rakamlarında MSBT, ilk gün 40 milyon dolar çeken IBIT'in gerisinde kaldı. Buna karşın Morgan Stanley, yaklaşık 16.000 finansal danışmanı ve 9,3 trilyon dolarlık yönetilen varlık tabanıyla sektörün en geniş dağıtım ağına sahip. 8 Nisan itibarıyla MSBT'nin portföyünde 444,4 Bitcoin bulunuyor. Bu rakam, ABD spot Bitcoin ETF'lerinin toplam holdinglerinin yüzde 0,03'üne karşılık geliyor.

GENEL PİYASADA NET ÇIKIŞ 124 MİLYON DOLARA ULAŞTI

MSBT'nin piyasaya girdiği günde toplam ABD spot Bitcoin ETF akışları negatife döndü. Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund'ı (FBTC) 79 milyon dolar, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) yaklaşık 75 milyon dolar çıkış kaydetti. Grayscale Bitcoin Trust ETF'ye (GBTC) yönelik itfalar 11 milyon dolar daha eklenince günlük net çıkış 124,5 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, pazartesi günü kaydedilen 471 milyon dolarlık girişin ardından art arda ikinci günlük satışa işaret etti.

MSBT, 2024 başındaki lansman dalgasıyla kıyaslandığında daha mütevazı bir açılış yaptı. Söz konusu dönemde IBIT açılış gününde 112 milyon dolar giriş, GBTC ise 95 milyon dolar çıkış kaydetmişti. Balchunas, MSBT'nin son bir yılın en iyi ETF lansmanları arasına girme yolunda ilerlediğini belirtti.