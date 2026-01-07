Morgan Stanley cephesinden 3 yeni kripto ETF başvurusu - Son Dakika
Morgan Stanley cephesinden 3 yeni kripto ETF başvurusu

07.01.2026 21:42
Wall Street devi Morgan Stanley, Bitcoin ve Solana başvurularının ardından SEC'e spot Ethereum ETF için de başvurarak kripto atağını hızlandırdı.

ABD'nin varlık yönetimi bazında altıncı büyük bankası Morgan Stanley, dijital varlık stratejisini genişletmeye devam ediyor. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu S-1 kayıt belgesiyle spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) için resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Bu hamle, bankanın Bitcoin ve Solana ETF başvurularını yapmasının üzerinden henüz bir gün geçmeden geldi.

ÜÇ BAŞVURU 24 SAATTE YAPILDI

SEC'in web sitesinde yayınlanan belgelere göre "Morgan Stanley Ethereum Trust" adıyla kurulan fon Ether tutacak ve fiyatını takip edecek. Fonun dikkat çeken özelliklerinden biri, varlıklarının bir kısmını stake ederek getiri elde etmeyi hedeflemesi. Ancak bu getiriler yatırımcılara doğrudan dağıtılmayacak. Bunun yerine fonun net varlık değerine yansıyacak. Bu yapı, staking gelirlerini doğrudan yatırımcılara ödeyen Grayscale gibi rakiplerden farklı bir yaklaşım sergiliyor.

Deneyimli ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas, Morgan Stanley'nin ilk başvurularının sektör için sürpriz olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden birinin 24 saat içinde üç farklı kripto ETF başvurusu yapması, kurumsal ilginin yoğunluğuna işaret ediyor.

SPOT ETF'LERE AKAN SERMAYE BÜYÜYOR

Kurumsal yatırımcıların kripto ürünlerine ilgisi ivme kazanmaya devam ediyor. 2024 başında piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF'leri ciddi işlem hacmi çekti. Verilere göre ABD'deki spot kripto ETF'lerinin kümülatif işlem hacmi 2 trilyon doları aştı. Bitcoin ETF'lerinden küçük olsa da spot Ethereum ürünleri de önemli sermaye çekmeyi başardı. Analiz platformu SoSoValue verilerine göre spot Ethereum ETF'leri şu anda yaklaşık 20 milyar dolar varlık yönetiyor.

Morgan Stanley'nin bu başvuruları, bankanın dijital varlıklara yönelik daha geniş stratejisinin parçası. Şirket, bazı portföyler için kripto maruziyetine limit koymuş durumda ve emeklilik planları dahil müşteri hesaplarına kripto erişimini genişletmeyi planlıyor.

