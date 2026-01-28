Morgan Stanley, kripto para bölümüne Amy Oldenburg\'u getirdi

Oldenburg, bu görevden önce Morgan Stanley'in gelişen piyasalar hisse senetleri biriminin başındaydı. Atama, büyük finans kuruluşlarının dijital varlık alanında önemli değişikliklere hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti. Sektör, stablecoin kullanımının yaygınlaşmasını ve ABD'de ek düzenlemelerin yasalaşma ihtimalini yakından takip ediyor.

DİJİTAL VARLIK HAMLELERİ HIZLANIYOR

Morgan Stanley, 2024 yılında spot Bitcoin ETF'leri piyasaya sürerek agresif adımlar atan BlackRock ve Fidelity gibi rakiplerine kıyasla bugüne kadar daha temkinli bir yaklaşım sergilemişti. Ancak banka son aylarda çalışmalarını hızlandırdı. Morgan Stanley bu ayın başlarında spot Bitcoin ve Solana ETF'lerini listelemek için başvuruda bulundu ve yıl sonuna kadar kendi dijital cüzdanını piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Oldenburg'un atamasının yanı sıra banka, dijital varlık alanında çeşitli pozisyonlar için de işe alım sürecinde. Açık pozisyonlar arasında portföy yönetimi ve yönetişim odaklı bir direktörlük ile kripto ve dijital varlık danışmanlığı uyum alanında bir başkan yardımcılığı bulunuyor.

Rakip firmalar da benzer hamleler yapıyor. BlackRock, dijital varlık stratejisi ve araştırma alanlarında direktör ve üst düzey yönetici pozisyonları için işe alım sürdürüyor.