Mt Gox Bitcoin transferlerine devam ediyor

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Mt. Gox, alacaklılarına ödeme yapmaya başladı. Kısa bir süre önce gerçekleşen 2,19 milyar dolar değerindeki 33.105 Bitcoin transferi, bu sürecin en dikkat çekici adımı oldu. Mt. Gox kayyumunun açıklamasına göre Temmuz ayı içinde 17.000'den fazla alacaklıya ödeme yapıldı ve bu durum, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak ifade ediliyor.

2 Milyar Dolarlık Bitcoin Yeni Adreste

Mt. Gox, kripto para piyasalarını sarsan bir hamleye daha imza attı. Kısa bir süre önce gerçekleşen işlemde, iflas sürecindeki borsa yaklaşık 2,19 milyar dolar değerinde 33.105 Bitcoin'i bilinmeyen bir adrese aktardı. Arkham Intelligence'ın raporuna göre "bc1q26" ile başlayan bu yeni adresin sahibi henüz tespit edilemedi.

Bu dev transfer, Mt. Gox'un son dönemde gerçekleştirdiği bir dizi büyük işlemin devamı niteliğinde. Geçtiğimiz haftalarda Bitbank, Kraken, Bitstamp ve SBI VC Trade gibi önde gelen kripto borsalarına milyarlarca dolar değerinde Bitcoin gönderen Mt. Gox, alacaklılarına yönelik ödeme planını uygulamaya devam ediyor.

Nitekim Bitstamp, geçen hafta yaptığı açıklamada 25 Temmuz'dan itibaren Mt. Gox alacaklılarına varlık dağıtımına başlayacağını duyurmuştu. Mt. Gox kayyumu da 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Temmuz ayı içinde üç farklı tarihte (5, 16 ve 24 Temmuz) belirli alacaklılara Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemeleri yapıldığını bildirdi. Aynı açıklamada, 17.000'i aşkın alacaklıya ödeme yapıldığı bilgisi de yer aldı.

Arkham Intelligence'ın verilerine göre Mt. Gox ile bağlantılı cüzdanlarda hala yaklaşık 5,29 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor. Bu büyük çaplı dağıtımların piyasaya kısa vadeli etkisi henüz netlik kazanmamış durumda. Glassnode'un son raporu alacaklıların çoğunun uzun vadeli yatırımcılar olduğuna işaret ediyor. Bu durumun, önümüzdeki haftalarda olası bir satış baskısını hafifletebileceği düşünülüyor.

Son verilere göre Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 0,54'lük bir düşüş yaşayarak 66.223 dolar seviyesinde seyrediyor.