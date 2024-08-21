Mt Gox Bitstamp'a 75 milyon dolarlık Bitcoin gönderdi - Son Dakika
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Kripto Para

Mt Gox Bitstamp'a 75 milyon dolarlık Bitcoin gönderdi

Mt Gox Bitstamp\'a 75 milyon dolarlık Bitcoin gönderdi

Mt. Gox, Bitstamp cüzdanına büyük bir Bitcoin transferi gerçekleştirerek piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 75,36 milyon dolar değerindeki bu aktarım, alacaklıların beklediği ödemelerin yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor.

21.08.2024 13:54
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Bir zamanların dev borsası Mt. Gox, Bitstamp'a 75 milyon dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Bu beklenmedik hamle, yıllar önce mağdur olan yatırımcılar için umut ışığı olarak görülüyor.

Mt Gox ve Bitstamp Arasında Dev Bitcoin Aktarımı

Mt. Gox, Bitcoin transferleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Japonya merkezli eski kripto para borsası Mt. Gox, Bitstamp'ın cüzdanına yaklaşık 75 milyon dolar değerinde Bitcoin aktardı. Bu işlem, Mt. Gox'un alacaklılarına yapılması planlanan ödemelerin başlangıcı olarak görülüyor.

Blockchain analiz şirketi Arkham'ın paylaştığı son verilere göre transfer kısa bir süre önce gerçekleşti. Mt. Gox'un soğuk cüzdanından çıkan 1264,69 Bitcoin, Bitstamp'a ait olduğu doğrulanan bir adrese gönderildi.

Dikkat çeken bir diğer nokta, bir gün önce Mt. Gox'un farklı bir cüzdanından 709 milyon dolar civarında bir değere tekabül eden 12 bin Bitcoin'in bilinmeyen bir adrese aktarılmasıydı.

Hatırlanacağı üzere Bitstamp, Mt. Gox'un alacaklılarına yapılacak geri ödemelerde görev alacak borsalardan biri olarak seçilmişti. Kraken gibi bazı borsalar ise bu ödemeleri zaten tamamlamış durumda.

2010 yılında faaliyete başlayan Mt. Gox, 2014'te yaşanan büyük hack olayına kadar dünyanın önde gelen Bitcoin borsalarından biriydi. Bu siber saldırı sonucunda en az 850 bin Bitcoin kaybolmuş, borsa iflas etmek zorunda kalmıştı.

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