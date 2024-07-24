Mt Gox büyük miktarda Bitcoin transferi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mt Gox büyük miktarda Bitcoin transferi gerçekleştirdi

Mt Gox büyük miktarda Bitcoin transferi gerçekleştirdi

Kripto para borsası Mt. Gox, 37.400 Bitcoin'i yeni bir cüzdana taşıyarak büyük çapta bir transfer gerçekleştirdi. Bu işlemin toplam değeri yaklaşık 2,5 milyar doları buluyor. Ayrıca şirket, 130 milyon dolarlık Bitcoin'i popüler kripto borsası Bitstamp'a aktardı.

24.07.2024 12:32
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Mt. Gox, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği büyük çapta Bitcoin transferleriyle kripto para dünyasını tekrar hareketlendirdi. Şirketin 2,5 milyar dolarlık 37.400 Bitcoin'i yeni bir cüzdana taşınması ve 130 milyon dolarlık Bitcoin'i Bitstamp borsasına aktarılması, piyasalar üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

Mt Gox Büyük Bitcoin Transfer Hamleleriyle Piyasa Dinamiklerini Etkiliyor

Bir zamanların dev kripto para borsası Mt. Gox büyük Bitcoin transferlerine devam ediyor. Mt Gox, kısa bir süre önce ana hesabından "12Gws9E" olarak adlandırılan yeni bir cüzdana tam 37.400 Bitcoin aktardı. Bu işlemin toplam değeri yaklaşık 2,5 milyar doları buluyor.

Mt. Gox'un hareketleri bununla sınırlı kalmadı. Şirket, mevcut soğuk depolama cüzdanına 300 milyon dolarlık bir transfer gerçekleştirdi. Şirket daha sonrasında aynı miktardaki başka bir fonu "1MzhW" isimli cüzdana yönlendirdi. Bu cüzdandan da 130 milyon dolarlık kısım, popüler kripto borsası Bitstamp'a gönderildi.

Piyasa uzmanları, bu büyük ölçekli hareketleri yakından takip ediyor. Bitcoin fiyatlarının 66.000 ile 67.000 dolar arasında seyrettiği bu dönemde, Mt. Gox'un hamleleri dikkat çekiyor.

Mt. Gox cephesinde son dönemde gerçekleştirilen devasa Bitcoin transferleri dikkat çekiyor. Bu noktada Mt. Gox kısa bir süre önce 130 milyon dolarlık bir miktarı Bitstamp'a aktarmış ve cüzdanları arasında 2,5 milyar dolarlık bir transfer gerçekleştirmişti.

Bu gelişmeler, 2014 yılında yaşanan siber saldırıdan etkilenen yatırımcılar için umut vaat ediyor. Temmuz ayı başında başlayan geri ödeme süreci kapsamında, Kraken borsasında hesabı bulunan bazı alacaklılar ilk Bitcoin ödemelerini aldıklarını duyurdu.

Mt. Gox'un önümüzdeki aylarda 9 milyar dolar değerinde Bitcoin ve 73 milyon dolarlık Bitcoin Cash dağıtımı yapması bekleniyor. Bu büyük ölçekli operasyonlar, kripto para piyasasının geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip ve yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

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