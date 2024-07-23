Mt Gox milyarlarca dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirdi

Kripto Para

Mt Gox, iflasının ardından alacaklılarına ödeme yapma sürecinde büyük bir adım attı ve 2,8 milyar dolar değerinde 42,587 Bitcoin (BTC) transfer etti. Bu devasa transfer, kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Mt Gox Alacaklılarına Ödeme Yapıyor

Mt Gox, uzun süredir beklenen borç ödemelerine nihayet başladı. Borsanın iflas sürecinde alacaklılarına yapacağı toplam 9 milyar dolarlık Bitcoin ödemesinin ilk etabı olarak değerlendirilen bu hamle, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Arkham Intelligence'ın paylaştığı verilere göre Mt Gox gün içinde yaklaşık 42.587 Bitcoin'i yeni bir adrese aktardı. Bu transfer, güncel kur üzerinden yaklaşık 2,82 milyar dolara tekabül ediyor. Mt. Gox daha sonrasında borsanın başka bir cüzdanından 5.110 Bitcoin daha gönderdi.

Ödemelerin sadece Mt Gox üzerinden yapılmadığı, çeşitli borsaların da sürece dahil olduğu görülüyor. Örneğin Mt.Gox'a ait kripto para cüzdanlarından Bitstamp'a 2.238 Bitcoin (yaklaşık 150 milyon dolar değerinde) aktarıldı. Bu durum, Bitstamp'ın da yakın zamanda Bitcoin geri ödemelerini dağıtmaya başlayabileceğinin işareti olarak görülüyor.

Geçtiğimiz hafta Kraken borsası da benzer bir şekilde ödemelere aracılık etmişti. Bunun yanı sıra, Japonya merkezli Bitbank ve SBI VC Trade borsaları da alıcılara hızlı bir şekilde Bitcoin transferi gerçekleştirdi.

Mt Gox, 2014 yılında yaşanan ve yaklaşık 850.000 Bitcoin'in çalınmasıyla sonuçlanan siber saldırılar sonucunda iflas etmişti. O dönem dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Mt Gox'un bu son hamleleri, uzun süredir devam eden iflas sürecinde alacaklılarına olan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.