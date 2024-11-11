Mt. Gox soğuk cüzdanlarından dev Bitcoin transferi

Kripto Para

Kripto para ekosisteminde önemli bir gelişme yaşandı. Mt. Gox'ın soğuk cüzdanından 27.871 BTC ve borsanın soğuk cüzdanına 2.500 BTC transfer edildi.

Mt. Gox Soğuk Cüzdanları 10 Yıl Sonra Canlandı

Mt. Gox'ın yaptığı bu dev transfer, alacaklı ödemelerinin yaklaştığını gösteriyor. Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence verilerine göre borsanın soğuk cüzdanında halen 44.378 Bitcoin bulunuyor.

2010 yılında kurulan Mt. Gox, 2014 yılında yaşanan güvenlik ihlali sonucu en az 850.000 BTC'nin çalınmasıyla iflas etti. O zamandan beri binlerce yatırımcı kayıplarının geri ödenmesini bekliyor.

Gerçekleşen son transferler, geçmişte Bitstamp ve Kraken gibi merkezi borsalar üzerinden yapılan ödemelerin öncesinde görülen hareketlerle benzerlik gösteriyor. Borsa geçen ay geri ödeme son tarihini Ekim 2025'e erteledi.