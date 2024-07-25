Mt. Gox'ta halen 90 bin Bitcoin bulunuyor - Son Dakika
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Kripto Para

Mt. Gox'ta halen 90 bin Bitcoin bulunuyor

Mt. Gox\'ta halen 90 bin Bitcoin bulunuyor

Bir zamanların dev kripto para borsası Mt. Gox'ta hala bekleyen 90.000 Bitcoin'in değeri 6 milyar dolara ulaşıyor ve bu durum yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Bu Bitcoin'lerin satılması durumunda kripto para piyasasında önemli dalgalanmalara yol açabileceği düşünülüyor.

25.07.2024 19:36
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Mt. Gox'ta hala bekleyen 90.000 Bitcoin'in, değeri 6 milyar dolara ulaşıyor ve bu durum yatırımcılar arasında büyük bir belirsizlik yaratıyor. Alacaklıların bu Bitcoin'leri satma kararı, kripto para piyasasında önemli dalgalanmalara yol açabilir.

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Kripto para piyasalarında gözler, bir zamanların dev kripto para borsası Mt. Gox'un elindeki yaklaşık 90 bin Bitcoin'e (BTC) çevrildi. Uzmanlara göre güncel kurla 6 milyar dolara yakın değere sahip bu varlığın akıbeti, tüm sektörü etkileyebilecek potansiyele sahip.

Arkham Intelligence'ın son raporuna göre, Mt. Gox cephesinden en son hareket 24 Temmuz 2024'te gerçekleşti. Bu işlemde, yaklaşık 382 BTC (25 milyon dolar değerinde) Bitstamp borsasına aktarıldı. Piyasa katılımcıları arasında endişe ve merak uyandıran bu gelişme, özellikle son haftalarda tartışmaların odağı haline geldi. 10 yıldır ödeme bekleyen alacaklıların, toplamda 8.2 milyar dolarlık bu dijital varlığı nasıl değerlendirecekleri merak ediliyor.

Konuyla ilgili ilginç bir veri, Reddit'teki Mt. Gox iflas forumundan geldi. 467 alacaklının katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 56'sı ellerindeki Bitcoin'i satmayı düşünmediklerini belirtti. Buna karşın yüzde 20'lik bir kesim (88 kişi) varlıklarını elden çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Geri kalanlar ise kısmi satış stratejisini benimseyeceklerini ifade etti.

CryptoQuant'ın kurucusu Ki Young Ju, bu verileri destekler nitelikte açıklamalarda bulundu. Ju, 23 Temmuz 2024'te Kraken üzerinden yapılan ödemelerin ardından, borsanın saatlik işlem hacminde veya BTC çıkışlarında kayda değer bir artış gözlemlenmediğini vurguladı.

Öte yandan, finansal analist Jacob King daha karamsar bir tablo çizdi. King, Mt. Gox alacaklılarının neredeyse tamamının (yüzde 99) Bitcoin'lerini satacağını ve bunun sonucunda fiyatların düşüş trendine gireceğini iddia etti.

Tüm bu tartışmalar ve potansiyel satış baskısına rağmen Bitcoin fiyatı direncini korumaya devam ediyor. Yakın zamanda 68.000 dolarlık rekor seviyeyi test eden BTC, şu sıralar 65.000 dolar civarında işlem görüyor.

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Son Dakika Kripto Para Mt. Gox'ta halen 90 bin Bitcoin bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mt. Gox'ta halen 90 bin Bitcoin bulunuyor - Son Dakika
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