Nasdaq şirketinden dev Bitcoin alım hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Nasdaq şirketinden dev Bitcoin alım hamlesi

Nasdaq şirketinden dev Bitcoin alım hamlesi

Nasdaq'ta işlem gören sağlık teknolojileri firması Semler Scientific, Bitcoin (BTC) biriktirme stratejisini sürdürerek 3 milyon dolar karşılığında 47 Bitcoin daha satın aldı. Şirket bu hamleyle toplam Bitcoin varlığını 1.058 BTC seviyesine çıkarırken üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği toplam Bitcoin yatırımı 8,4 milyon dolara ulaştı.

05.11.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurumsal Bitcoin yatırımlarında MicroStrategy'nin izinden giden Semler Scientific, sağlık teknolojisi alanındaki faaliyetlerini sürdürürken Bitcoin portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket, 50 milyon dolara kadar hisse senedi ihraç etme yetkisi alarak Bitcoin alımları için ek finansman kaynağı yaratmayı planlıyor.

Semler Scientific Bitcoin Varlıklarını 1.058 BTC Seviyesine Yükseltti

Semler Scientific yöneticisi Doug Murphy-Chutorian, şirketin Bitcoin stratejisini açıklarken sağlık işindeki inovasyon ve büyümeyi desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Şirketin hisseleri Pazartesi günü yüzde 2,3 düşüşle 29,97 dolardan kapandı.

Şirket başkanı Eric Semler, paydaş değerini maksimize etmek için Bitcoin yatırımlarını sürdüreceklerini açıkladı. 30 Eylül itibarıyla 2,5 milyon dolar karşılığında 86.734 hisse satıldı.

Semler Scientific gelir tablosu da dikkat çekici veriler ortaya koydu. Şirketin üçüncü çeyrek net geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi ve 5,6 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, üçüncü çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 17 düşüşle 13,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Nasdaq şirketinden dev Bitcoin alım hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
19:23 Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 14:58:51. #1.11#
SON DAKİKA: Nasdaq şirketinden dev Bitcoin alım hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.