Nasdaq şirketinden dev Bitcoin alım hamlesi

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Kurumsal Bitcoin yatırımlarında MicroStrategy'nin izinden giden Semler Scientific, sağlık teknolojisi alanındaki faaliyetlerini sürdürürken Bitcoin portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket, 50 milyon dolara kadar hisse senedi ihraç etme yetkisi alarak Bitcoin alımları için ek finansman kaynağı yaratmayı planlıyor.

Semler Scientific Bitcoin Varlıklarını 1.058 BTC Seviyesine Yükseltti

Semler Scientific yöneticisi Doug Murphy-Chutorian, şirketin Bitcoin stratejisini açıklarken sağlık işindeki inovasyon ve büyümeyi desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Şirketin hisseleri Pazartesi günü yüzde 2,3 düşüşle 29,97 dolardan kapandı.

Şirket başkanı Eric Semler, paydaş değerini maksimize etmek için Bitcoin yatırımlarını sürdüreceklerini açıkladı. 30 Eylül itibarıyla 2,5 milyon dolar karşılığında 86.734 hisse satıldı.

Semler Scientific gelir tablosu da dikkat çekici veriler ortaya koydu. Şirketin üçüncü çeyrek net geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi ve 5,6 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, üçüncü çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 17 düşüşle 13,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.