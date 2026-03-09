Nasdaq ve Kraken tokenize hisse senetleri için stratejik ortaklık kurdu - Son Dakika
Nasdaq ve Kraken tokenize hisse senetleri için stratejik ortaklık kurdu
09.03.2026 22:09
Geleneksel finans altyapısının önde gelen oyuncularından Nasdaq ile kripto para borsası Kraken'in çatı şirketi Payward, tokenize hisse senetlerini Blokchain ağlarıyla entegre edecek yeni bir altyapı için ortaklık duyurdu.

Nasdaq, tokenize edilmiş hisse senetlerinin düzenlenmiş sermaye piyasalarıyla Blokchain ekosistemleri arasında taşınmasını kolaylaştıracak bir "hisse senedi dönüşüm ağ geçidi" kurmak üzere Kraken'in çatı şirketi Payward ile stratejik ortaklığa gitti. Pazartesi günü yapılan açıklamada, girişimin tokenize menkul kıymetler alanında bir borsa operatörü ile bir kripto platformu arasındaki en belirgin iş birliklerinden biri olduğu vurgulandı.

Kurulacak sistemin, Kraken'in halka açık hisse senetlerine Blokchain ağları üzerinden erişim sunan xStocks altyapısı üzerine inşa edileceği belirtildi.

XSTOCKS TABANLI YENİ ALTYAPIYLA HİSSE SENETLERİ ZİNCİR ÜZERİNE TAŞINIYOR

Kraken, ürünün piyasaya sürülmesinden bu yana bir yıldan kısa sürede 25 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştığını açıkladı. Şirket, bu hacmin 4 milyar dolarlık bölümünün zincir üzerinde (on-chain) tamamlandığını bildirdi.

Ortaklık kapsamında Nasdaq'ın düzenlenmiş piyasa altyapısının sistemin izinli tarafını güvence altına alması, Kraken'in xStocks mimarisinin ise Blokchain tabanlı altyapı katmanını desteklemesi hedefleniyor. Nasdaq Başkanı Tal Cohen, adımın yatırımcıların piyasalara erişimini iyileştirerek "her zaman açık" bir finansal ekosistemin potansiyel faydalarını görünür kılacağını ifade etti.

Şirketler, tokenize hisse senedi altyapısının ve buna bağlı dağıtık defter hizmetlerinin 2027 yılının ilk yarısında kullanıma alınmasını planlıyor.

Geleneksel finans kurumlarının tokenizasyona artan ilgisi, eğilimin önümüzdeki yıllarda piyasa altyapısını dönüştürebileceğine işaret ediyor. Ark Invest, tokenize varlıkların 2030 yılına kadar 11 trilyon doları aşabileceğini öngörürken Standard Chartered, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının 2028 yılına kadar 2 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Düzenleyici tarafta da tokenize hisse senetlerinin mevcut finansal kurallar çerçevesinde nasıl işleyeceğine ilişkin yaklaşımlar şekilleniyor. ABD Merkez Bankası'nın yakın zamanda tokenize menkul kıymetler için sermaye kurallarında teknolojiye tarafsız kalınacağını açıklamasının ardından, SEC'in bu varlık sınıfı için aşamalı bir düzenleyici yol haritasına işaret ettiği belirtildi. New York Menkul Kıymetler Borsası'nın ana şirketi Intercontinental Exchange'in de benzer bir strateji kapsamında kısa süre önce kripto borsası OKX'e yatırım yapması, sektördeki dönüşüm arayışının hızlandığına dair bir başka örnek olarak öne çıktı.

