New York Başsavcısı James, stablecoin yasasını tüketici koruma açıklarıyla eleştirdi

New York Başsavcısı Letitia James, Demokrat senatörlere gönderdiği bir mektupta ABD'nin Stablecoin İnovasyonu için Rehberlik ve Ulusal Çerçeve Oluşturma Yasası'nı (GENIUS Act) sert bir dille eleştirdi. Geçen hafta Senatörler Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand ve Mark Warner'a iletilen mektupta James ve dört New York bölge savcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl imzaladığı yasanın dolandırıcılık mağdurlarına zararlarını tazmin ettirmek için yeterli mekanizma sağlamadığını vurguladı. New York, eyalet düzeyinde stablecoin ve kripto para düzenlemelerinde öncü konumunu sürdürüyor.

YASADIŞI FİNANSLA MÜCADELE YETERSİZ BULUNUYOR

Savcılar mektupta, yasanın stablecoinlere ve ihraççılarına meşruiyet kazandırırken terör finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve özellikle kripto para dolandırıcılığıyla mücadele için gerekli düzenleyici gereklilikleri içermediğini belirtti. Stablecoinlerin yasadışı finansta oynadığı role dikkat çeken savcılar, Chainalysis'in güncel raporuna atıfta bulundu. Rapora göre 2025 yılındaki yasadışı kripto işlem hacminin yüzde 84'ünde stablecoin kullanıldı.

GENIUS Act şu anda uygulama aşamasına girmiş durumda ve kurumlar alt düzenlemeleri hazırlıyor. Yasa, stablecoinlerin ABD doları veya benzer likit varlıklarla tam olarak desteklenmesini zorunlu kılıyor ve 50 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık denetim şartı getiriyor. Bunun yanı sıra yabancı ihraççılar için de kurallar belirleniyor. Ancak New York savcıları bu önlemlerin yetersiz kaldığı görüşünde.