New York Başsavcısı James, stablecoin yasasını tüketici koruma açıklarıyla eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

New York Başsavcısı James, stablecoin yasasını tüketici koruma açıklarıyla eleştirdi

New York Başsavcısı James, stablecoin yasasını tüketici koruma açıklarıyla eleştirdi
03.02.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Başsavcısı Letitia James ve dört bölge savcısı, geçen yıl yasalaşan GENIUS stablecoin düzenlemesinin çalınan fonların iadesine ilişkin yeterli hükümler içermediğini savunuyor.

New York Başsavcısı Letitia James, Demokrat senatörlere gönderdiği bir mektupta ABD'nin Stablecoin İnovasyonu için Rehberlik ve Ulusal Çerçeve Oluşturma Yasası'nı (GENIUS Act) sert bir dille eleştirdi. Geçen hafta Senatörler Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand ve Mark Warner'a iletilen mektupta James ve dört New York bölge savcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl imzaladığı yasanın dolandırıcılık mağdurlarına zararlarını tazmin ettirmek için yeterli mekanizma sağlamadığını vurguladı. New York, eyalet düzeyinde stablecoin ve kripto para düzenlemelerinde öncü konumunu sürdürüyor.

YASADIŞI FİNANSLA MÜCADELE YETERSİZ BULUNUYOR

Savcılar mektupta, yasanın stablecoinlere ve ihraççılarına meşruiyet kazandırırken terör finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve özellikle kripto para dolandırıcılığıyla mücadele için gerekli düzenleyici gereklilikleri içermediğini belirtti. Stablecoinlerin yasadışı finansta oynadığı role dikkat çeken savcılar, Chainalysis'in güncel raporuna atıfta bulundu. Rapora göre 2025 yılındaki yasadışı kripto işlem hacminin yüzde 84'ünde stablecoin kullanıldı.

GENIUS Act şu anda uygulama aşamasına girmiş durumda ve kurumlar alt düzenlemeleri hazırlıyor. Yasa, stablecoinlerin ABD doları veya benzer likit varlıklarla tam olarak desteklenmesini zorunlu kılıyor ve 50 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık denetim şartı getiriyor. Bunun yanı sıra yabancı ihraççılar için de kurallar belirleniyor. Ancak New York savcıları bu önlemlerin yetersiz kaldığı görüşünde.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para New York Başsavcısı James, stablecoin yasasını tüketici koruma açıklarıyla eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:51:35. #7.11#
SON DAKİKA: New York Başsavcısı James, stablecoin yasasını tüketici koruma açıklarıyla eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.