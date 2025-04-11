New York ödemelerde Bitcoin desteğine hazırlanıyor

New York eyaletinde, Meclis Üyesi Clyde Vanel tarafından sunulan yeni bir yasa tasarısı (A7788), devlet kurumlarının çeşitli hizmetler için kripto para kabul etmesinin önünü açmayı hedefliyor. Kabul edilirse, Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash gibi dijital varlıklar vergi, ceza ve harç ödemelerinde kullanılabilecek. Bu gelişme, eyaletin dijital varlıklara yönelik düzenleme çabalarındaki artan ivmeyi gösteriyor.

New York Eyaletinde Kripto Ödemeleri İçin Yeni Yasal Düzenleme Önerisi

New York Eyalet Meclis Üyesi Clyde Vanel tarafından sunulan tasarı, Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash ödemeleri de dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerinin devlet kurumlarınca kabul edilebilmesini hedefliyor. Bu düzenleme kapsamında, kira, vergi, harç ve ceza gibi kamu kaynaklı ödemelerin dijital varlıklar aracılığıyla yapılabilmesi planlanıyor. Tasarı metninde, kriptoyu tercih eden yurttaşlardan "yüzde 100'ü aşmayan hizmet ücreti" alınabileceği notu da dikkat çekiyor.

Mart ayında yine New York sınırları içinde, kripto para dolandırıcılığını önlemeye ve yatırımcıları korumaya yönelik farklı bir düzenleme girişimi gündeme gelmişti. Söz konusu tasarılarda, kripto para piyasasındaki haksız uygulamalara karşı cezai yaptırımlar öngörülerek yatırımcıların haklarının korunmasına vurgu yapılıyor.

Başkan Donald Trump'ın 20 ocak'taki görev başlangıcından bu yana dijital varlıklara odaklanan mevzuatlarda gözle görülür bir artış yaşandığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre, federal hükümetin kripto politikalarını milli bir öncelik hâline getirme ve ABD'yi Blockchain yeniliğinin küresel merkezi yapma hedefi, eyalet bazındaki yasa tasarılarını da hızlandırmış durumda. New York'ta gündeme gelen bu yeni tasarı yasalaşırsa, eyaletin dijital varlıklarla kamu fonu toplama konusunda önemli bir dönüşüm yaşaması bekleniyor. Ayrıca düzenleme, kripto ödemesi yapmak isteyenlerden belirli bir hizmet ücreti alınarak, işlem masraflarının karşılanmasını da amaçlıyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre tasarı, gerekli onaylardan geçerse eyalet Senatosuna sunulacak. Yasanın kabulü, kripto ödemeleri alanında yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Konuya yakın kaynaklar, başka eyaletlerin de benzer düzenlemeler benimsemesi hâlinde, ABD çapında dijital varlık entegrasyonunun hız kazanacağını dile getiriyor.