NFL'den Kalshi ve Polymarket'a sözleşme uyarısı

31.03.2026 12:17
Amerikan futbol ligi NFL, tahmin piyasası platformlarına belirli sözleşme türlerini kaldırmalarını talep ederken ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı, hangi sözleşmelerin manipülasyona açık olduğuna ilişkin değerlendirmelerde liglere büyük ölçüde itibar edeceklerini açıkladı.

NFL, pazar günü Kalshi ve Polymarket'a ilettiği mektuplarda iki platformdan "kolayca manipüle edilebilecek veya önceden belirlenebilecek olaylar üzerindeki işlemleri sunmaktan kaçınmalarını" talep etti. Ligin itiraz ettiği sözleşme türleri arasında tek oyun olayları yer alıyor: oyun kurucunun ilk pasının tamamlanıp tamamlanmaması ya da bir oyuncunun gol kaçırıp kaçırmaması gibi anlık kararlar. Taslak seçimi, kadro değişiklikleri, naklen yayındaki sözlü atıflar ve ünlü katılımı da kapsam içinde. NFL ayrıca penaltılar ve oyuncu sakatlanmaları üzerindeki piyasaların manipülasyon için teşvik yaratabileceğini vurguladı.

TAHMİN PİYASALARINA YASAL ÇERÇEVE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

CFTC Başkanı Michael Selig, konuya ilişkin değerlendirmede liglerin görüşünü esas alacaklarını belirtti. "Bir lig bize bir sözleşmenin manipülasyona açık olduğunu bildirirse o riskleri değerlendireceğiz." diyen Selig, liglerin bu tür kararlar için en iyi konumda olduğunu ekledi.

NFL mektubun tam içeriğini kamuoyuyla paylaşmadı. Kalshi, Polymarket ve NFL'nin konuya ilişkin resmi bir yanıtı henüz bulunmuyor.

Yasama cephesinde de baskı artıyor. Federal düzenlemeye tabi tahmin piyasalarının spor içerikli sözleşmeler sunmasını yasaklamayı hedefleyen iki partili bir yasa teklifi hazırlanıyor. Bazı eyaletler bu platformların yasallığını mahkeme yoluyla sorgulamaya başladı.

Major League Baseball ise farklı bir tutum benimsedi. Bu ay Polymarket ile ortaklık kuran lig, CFTC ile de bilgi paylaşımı ve iç risk izlemeye yönelik bir anlaşma imzaladı.

Advertisement
